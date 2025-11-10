日籍左投今永昇太在本季結束後正式成為自由球員，芝加哥小熊拒絕執行合約中剩餘的3年5700萬美元（約新台幣17.6億元）球團選項，而今永本人也放棄1500萬美元（約新台幣4.65億元）的球員選項，雙方分道揚鑣。隨著自由市場開啟，美媒《ClutchPoints》報導指出，今永的市場「已經過熱」，預測他有望獲得3年總額5400萬美元（約新台幣16.7億元）的合約，被形容為「性價比極高的先發補強」。

道奇最被看好 有望組成「最強輪值」

報導分析，至少有三支球隊被視為最可能網羅今永的潛在買家，其中以世界大賽二連霸的洛杉磯道奇最被看好。《ClutchPoints》指出，道奇已成為「日本球員的最佳落腳地」，從大谷翔平、山本由伸到佐佐木朗希，皆成功融入體系並發揮頂級戰力。若今永加盟，他將與大谷、山本、史奈爾（Blake Snell）及葛拉斯諾（Tyler Glasnow）聯手，打造「全大聯盟最強五人輪值」。

報導直言：「以道奇的財力與球員友善環境來看，幾乎沒有理由不出手。」外界普遍預期，道奇將繼續以強勢補強策略維持王朝格局。

巨人與紅襪也有意 穩定左投成搶手貨

另一支被點名的球隊是舊金山巨人。球隊目前僅倚重韋伯（Logan Webb）與羅比雷（Robbie Ray）撐起輪值，深度明顯不足。由於舊金山球場風向有利飛球型投手，今永以控球穩定、吃局數能力強著稱，正符合巨人補強需求。

第三支潛在下家為波士頓紅襪，球隊在本季外卡戰敗給宿敵洋基後，急需補強先發戰力。報導指出：「紅襪在克羅謝（Garrett Crochet）之後缺乏可信賴的主戰投手，若簽下今永，他可立即扮演2至3號先發角色，為球隊帶來穩定性。」

自由市場焦點之一 今永新東家受矚目

現年32歲的今永昇太，自2024年登上大聯盟以來兩季共先發54場，拿下24勝11敗、防禦率3.28，每局被上壘率（WHIP）僅1.01，展現穩定實力與高適應力。《ClutchPoints》總結道：「他仍是高品質的左投手，能為任何球隊帶來穩定戰力。」

隨著自由市場正式啟動，今永的下一站將成為今冬最受矚目的話題之一。無論最終選擇道奇、巨人或紅襪，他的加盟勢必為球隊投手陣容帶來關鍵影響。