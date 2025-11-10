鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署已發布海上颱風警報。（示意圖／資料照）

鳳凰颱風中心目前位於南南西方海面，向北北西轉北移動，氣象署已於今（10）日17時30分發布海上颱風警報。桃園市長張善政宣布，由於沿海與山區已達停班課標準，平地風力也面臨陣風10級、平均風力7級，桃園市明（11）日停班停課，和台北市、基隆市正常上班上課不同，新北市則是7區停班停課脫鉤，對此，許多市民湧入市長臉書粉專，忍不住驚呼「原來會放假」。

張善政表示，根據氣象預報，沿海與山區已達停班課標準，平地風力也面臨陣風10級、平均風力7級的情況，考量跨區移動與父母安排子女照護問題，明天桃園市停止上班上課一日。

張善政指出，鳳凰颱風預計將持續影響台灣，提醒市民提早做好防颱準備，非必要避免外出，更不可前往山區和沿海地區，若有相關災情可撥打119或1999通報。

對此，許多網友紛紛回應，「市長我愛你」、「謝謝，今年終於放到颱風假了，希望大家平安」、「市長什麼時候這麼好了，居然會放假」、「好棒」、「哇！神奇！」、「這是真的嗎？誰可以給我一巴掌看看我會不會痛」、「原來張善政會放假喔」、「太神啦！」、「市長愛死你了」。

根據氣象署風雨預報19時正報，明天台北市山區、新北市山區、桃園市山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區雨量達停班課標準，桃園市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、澎湖縣、金門縣、連江縣風力達停班課標準，共有12縣市達標。