「國標女王」劉真於2020年接受主動脈狹窄置換瓣膜手術，不幸因術後心臟功能不佳與病魔搏鬥45天後，與世長辭，享年44歲。她的夫婿辛龍在喪妻後選擇隱身，低調生活多年，專注創作並照顧女兒。近日辛龍被傳出已在國外結婚，消息引發外界好奇，他本人首度公開親自回應。

辛龍接受飛碟電台《夜光家族》訪問時表示，這5年他大多在寫歌，並自己帶著女兒成長，如今女兒已升上四年級。他透露，近期決定推出新歌，並簽訂新經紀公司，藉此重啟音樂創作，將先發表兩首新歌〈春暖花開〉與〈一夫當關〉，同時也想澄清坊間對他的不實傳言，包括被傳出國外結婚或婚內不忠的謠言。

辛龍坦言對於這些流言感到哭笑不得，「我沒出門，護照也沒動，跟誰結婚？」他透露甚至有親戚朋友打電話恭喜他，讓他相當無奈，坦言自己是很專情的人，不會想再婚，也不想再談戀愛，「我的愛全部給女兒」。此外，他透露將在月中發佈新歌MV，並表示透過作品回應外界關注，將藉由音樂表達自己這些年低調沉澱的心境與思緒。

回顧劉真生前病況，她在手術中突發心臟驟停，醫療團隊緊急裝上葉克膜救治，之後換裝心室輔助器等待換心，還因腦中風接受開顱清血塊手術。然而病情仍持續惡化，最終不敵病魔離世，留給辛龍與年僅4歲的女兒無限思念與哀痛。劉真堅強與生命力仍令圈內外眾人難忘，她的舞蹈才華與親民形象，亦成為台灣演藝圈重要的回憶。