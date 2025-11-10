民進黨台北市長人選仍未定，目前只有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農宣布角逐，至於黨內呼聲很高的立委王世堅卻參選意願不大，他日前至資深媒體人黃暐瀚主持網路節目受訪時稱，身為228受難家屬，不想輸給蔣家後代，並認為台北市長蔣萬安有95％的機率連任。對此，資深媒體人陳揮文直言，牽拖這是什麼意思？「你就去跟他拚嘛」。

王世堅日前在網路節目《下班瀚你聊》接受黃暐瀚專訪時表示，由於天時地利人和，如舉辦的活動或市政建設，沒有太大的紕漏，所以蔣萬安95％會連任，並稱身為228受難家屬，自己有個私人情感因素過不去、不想輸給蔣家後代，這樣對自己的外公和父親沒辦法交代。另外，針對民進黨秘書長徐國勇先前提到，會有更「大咖」的人參選台北市長，王世堅認為，行政院副院長鄭麗君甚至院長卓榮泰出來參選，才真的是大咖。

而蔣萬安今（10）日被媒體問到相關問題時回應，今天就是進行各項防颱的準備會議，「我們都專注在市政上面，完全不會去想選舉的事」。

「我不曉得牽拖這個是什麼意思」，陳揮文今天在政論節目《新聞大白話》質疑，前總統蔣中正是蔣萬安的曾祖父，而非祖父，所以白色恐怖到底跟蔣萬安有什麼關係？他並質問，王世堅提228受難家屬、蔣萬安95%會連任做什麼？「你就去跟他拚嘛，如果有一天蔣萬安要選總統怎麼辦？你講這些真的沒意思」。