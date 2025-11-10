由於東北季風及颱風外圍環流、可能有共伴效應影響，明（11）日基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨或豪雨，尤其東半部地區有局部豪雨等級以上降雨，新北7區、桃園、宜蘭、花蓮、澎湖已宣布停班停課，氣象署也將宜蘭納入降雨警戒區，氣象署科長林秉煜說明最新天氣變化。

氣象署分析未來降雨變化。（氣象署提供）

林秉煜表示，明天大台北、東半部地區、屏東山區、西半部山區、恆春半島都有大雨，大台北、東半部、台東、恆春半島有豪雨等級以上降雨，大台北山區、宜蘭、花蓮、台東山區有大豪雨等級以上降雨，宜蘭山區有超大豪雨，並將宜蘭縣列為降雨警戒區。

氣象署分析未來降雨趨勢。（氣象署提供）

林秉煜指出，氣象署預估颱風周三（12日）白天登陸南部地區甚至是中部地區，中南部、花東有陣雨，並有大雨或局部豪雨，北台灣有短暫陣雨；周四（13日）中部地區以北、恆春半島有陣雨，北部雨勢較大，其他各地亦有雨。

氣象署預估未來風力變化。（氣象署提供）

風力部分，明天白天沿海地區、澎湖、金馬有8至10級強陣風，周三白天開始颱風接近，台灣附近風勢明顯增強，颱風近中心可能有9至12級強陣風，周四白天颱風遠離，沿海地區、蘭嶼綠島、離島地區仍有8至10級強陣風。

溫度方面，新竹以北及東半部地區天氣整天偏濕涼，氣溫介於22至25度左右，其他地區早晚也偏涼，低溫普遍為22至24度，白天高溫在苗栗以南約27至30度。