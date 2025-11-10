中央災害應變中心10日晚間針對鳳凰颱風召開第1次情資研判與跨部會工作會報。（中央災害應變中心提供）

中央災害應變中心今（10）日針對鳳凰颱風召開第1次情資研判與跨部會工作會報，最新統計顯示，全台共開設12處收容安置所，收容人數659人，均集中於花蓮縣光復鄉、鳳林鎮、秀林鄉及萬榮鄉等地。內政部民政司指出，截至晚間8時止，花蓮秀林鄉已有535人完成撤離，全台共造冊保全戶超過9萬9千人，弱勢族群預防性撤離作業持續進行。

海洋委員會報告指出，鳳凰颱風逼近期間，全國岸海救災動員能量達1,143人、船艇160餘艘，並全面加固港區與煉油廠設施，確保油品輸送與海上作業安全。另有多起擱淺船舶如「多芬號」、「藍色潟湖號」及「液態寶石號」等仍在處理中，相關單位已強化防颱措施防止油污外洩。

國防部通報，全台共待命兵力3萬5,315人，動員航空器6架、船艇114艘及工程機具1,906部，確保災後可立即投入搶救與復建任務。各作戰區均已完成整備，隨時可依令支援地方防救災工作。

衛福部社工司指出，花蓮縣光復鄉共設8處避難收容中心，提供沐浴間與熱食，由社工及志工支援值勤；鳳林鎮、秀林鄉、萬榮鄉則各設避難點，確保弱勢族群可即時獲得協助。

氣象署預估鳳凰颱風將在今晚至明晨為中南部及東部帶來豪大雨，山區須嚴防坍方與土石流。中央災害應變中心提醒民眾，應即時掌握警報資訊並聽從地方政府指示撤離，勿貿然涉水或前往山區，以防2次災害發生。