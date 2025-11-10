電影《人生海海》導演廖克發、演員陳雪甄分別入圍今年金馬獎最佳導演及最佳女配角，兩人10日一同接受訪問，談到電影赴馬來西亞取景拍攝，陳雪甄表示自己很習慣東南亞的飲食文化，唯獨不敢吃馬來西亞代表性食物榴槤，笑說即使劇組買來最頂級品種的榴槤給她嘗試，她還是吃一口就受不了吐了出來。

陳雪甄說雖然很習慣南洋食物，但是國外待久了，還是會想念台灣的蚵仔煎、小籠包，特別是台灣的泡麵，像她前陣子才在印度拍完新片，一回台灣她就立刻開泡麵來吃，「雖然我在飲食控管，要定裝走金馬紅毯，但我回台灣仍開了泡麵煮來吃。」

馬來西亞裔的廖克發也分享，人都是會隨著習慣而改變的，他從大學時期就來台念書，已經在台灣待了近20年，「我自己吃榴槤，但是現在反而變成出國會想念臭豆腐，不是榴槤，演變成慢慢取代我馬來西亞的口味，像我兒子也不喜歡吃榴槤。」

另陳雪甄是廖克發的班底，廖克發的大學畢業製作，就由陳雪甄擔綱女主角，陳雪甄回憶說：「導演現在變得比較輕鬆，當爸爸後輕鬆很多，變得比較愛笑，以前他真的很辛苦，蠻常替他心疼，要1個人去國際影展跑，跟打仗一樣。」廖克發為人父後，陳雪甄建議他趁兒子還小，要多抱抱小朋友，像她自己的兒子長大後就不太喜歡給長輩抱。