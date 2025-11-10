電影《南方時光》由新銳導演曹仕翰執導，一舉入圍今年金馬獎最佳導演，10日電影舉行首映會，曹仕翰率領演員孫淑媚、黃迪揚、鄭有傑、陳玄力、温傑恩出席，而曹仕翰的演員老婆、金穗獎最佳演員得主潘之敏也現身影廳外幫忙分票。

曹仕翰表示，之前確實有和潘之敏合作過，也確實有一起討論《南方時光》，「我太太是這部片1位非常重要的推手，提供不僅創作及以外的所有協助，這部片能得到我太太的肯定，是很重要的事情。」

曹仕翰（右）和潘之敏夫妻在影廳外同框。（李承陽攝）

電影男主角陳玄力是明華園第三代，在首映會現場信手拈來輕鬆秀1個後空翻，展現練家子本領，不過他說，在明華園訓練的經歷有時也是障礙，會不自覺用歌仔戲的方式表演。飾演陳玄力媽媽的孫淑媚則說，兩人為培養母子情，有各自分享及自我介紹，藉機詢問他很多明華園家族的故事，也一直請他表演特技跟身段。

陳玄力在記者會上秀了一手後空翻。（華映娛樂提供）

曹仕翰說最後會由陳玄力出演，是透過海選的方式，「我們蒐集到很多資料，可是一直找不到適合的人，直到開拍前兩個月，我失眠起來翻資料，其中有1個試鏡影片拍得很暗，我就點放大、放亮，看到他在昏暗的光線裡自我介紹，最後自我介紹還說錯，那個靦腆跟尷尬、不安的感覺，都很適合這個角色，後來他加入之後，才發現他家學淵源。」