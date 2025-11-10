效力於舊金山巨人的南韓外野手李政厚，被韓媒《Sports Korea》點名可能在2026年球季面臨守備位置調整，恐告別主戰中外野位置。報導指出，球團對他過去兩季的防守表現並不滿意，若無明顯進步，轉守角落外野幾乎成為必然趨勢。

打擊中規中矩 守備數據退步成隱憂

現年27歲的李政厚，本季出賽150場，打擊率0.266，貢獻8支全壘打、55分打點與10次盜壘，整體表現穩定但未達預期。這是他自2024年透過入札制度加盟巨人後，在健康情況下完成的第一個完整賽季。雖然打擊維持一定水準，但與他在韓職時期平均打擊率0.340、上壘率超過4成的頂級表現相比，仍有落差。

真正讓巨人球團頭疼的，是他在守備端的退步。根據數據統計，李政厚的守備指標在全聯盟中外野手中排名後段班。6月時他的OAA（守備範圍指標）尚有+3，但隨著球季進行逐漸下滑，最終跌至-5；DRS（防守貢獻分數）更低至-18，顯示他在判斷與站位上皆有明顯漏洞。

巨人補強防守專家 中外野地位岌岌可危

28歲外野手狄恩在世界大賽G6上演精準判斷，幫助道奇獲勝。（圖／美聯社）

為強化外野防線，巨人近日從道奇補進外野防守優異的狄恩（Justin Dean），預計將與李政厚爭奪中外野先發位置。28歲的狄恩以速度快、守備範圍廣著稱，曾在世界大賽第6戰上演「神判斷」，幫助球隊力保不失。巨人球團動作頻頻，被外界解讀為對李政厚中外野防守能力的信心下滑。

韓媒分析指出，李政厚的臂力與跑速仍具備大聯盟等級，但他必須適應更大的外野場地與節奏更快的攻防環境。若無法改善守備判斷與初步反應，他恐被迫轉任角落外野。

「韓國一朗」面臨考驗 2026年成生涯關鍵轉折

《Sports Korea》評論形容：「對李政厚而言，2026年將是旅美生涯的試煉之年。」若他能在防守端展現進步，仍有機會重新奠定主戰中外野的地位；反之，將可能從「韓國一朗」轉型為角落外野手，以打擊穩定性尋求續留大聯盟的立足點。