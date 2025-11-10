台中市政府10日召開防颱應變會議，由市長盧秀燕主持。（馮惠宜攝）

來勢洶洶的鳳凰颱風路徑飄忽不定，台中市政府10日召開防颱應變會議，市長盧秀燕強調，全市防災系統必須嚴陣以待，以「家戶不進水、道路不斷、市民不受害」為最高原則。根據中央氣象署最新資料，市府稍早也宣布台中市明（11）日仍維持正常上班上課。

中央氣象署已於10日下午5時30分發布海上颱風警報，預計11日上午8時30分發布陸上警報。氣象預估顯示，今日下午至明日晚間海線地區平均風力可達7級以上、陣風達10級以上；未來24小時平地累積雨量小於50毫米，山區約100至190毫米，三天累積雨量平地最高約150毫米、山區上看350毫米。

盧秀燕指出，鳳凰颱風在菲律賓已造成至少2人死亡、140萬人撤離，顯示威力不可小覷。她提醒，颱風路徑變化劇烈，從原本可能自中部登陸，至最新預估轉向南部，「一天之內就可能完全不同」，因此更需充分準備。她呼籲市民避免上山下海的行為，不要增加搜救人員的麻煩」。警察局、區公所及相關管理單位已加強巡查勸離，嚴防意外發生。

市府並針對高風險地區提前整備。農業局指出，土石流潛勢區包括太平、北屯、烏日、和平、東勢、清水、新社、西屯等區，和平區松鶴、新加陽、舊家陽、松茂、環山、鳥嘴坑及桃山等七處部落為易成孤島地區，已完成物資與人力部署。

經發局報告，台電搶修人員已提早進駐梨山，以防因交通中斷影響復電；民政局亦租用3台發電機送達和平區里辦公處，經測試均運作正常。和平區公所則補足孤島地區儲備物資，包括2760瓶礦泉水與5820碗泡麵，確保居民至少10天生活無虞。

盧秀燕並強調「台中是我們的家，市民就是我們的家人」，呼籲各單位一定要加強守護家人安全。