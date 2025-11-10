立場親台的日本首相高市早苗7日在眾議院表示，若「台灣有事」，則可能構成可行使集體自衛權的「存立危機事態（存亡危機事態）」。高市是首位在國會如此表態的首相，引發在野反彈，前首相鳩山由紀夫直言「台灣是中國的內政問題，日本不應該介入」，引發熱議。

《沖繩時報》在9日社論向高市喊話：別輕易談論參戰。包括前首相鳩山由紀夫、立憲民主黨前幹事長岡田克也、國民民主黨黨魁玉木雄一郎等人也表達反對立場。

日本前首相鳩山由紀夫9日在X平台發文表示，過去也有人說過台灣有事就是日本有事，但高市的說法「是煽動危機，是想說『因此要增強軍事力』吧。」鳩山強調「台灣是中國的內政問題，日本不應該介入。」

針對高市的發言，國民民主黨黨魁玉木雄一郎也在富士電視節目中表示「那等於將手中底牌攤開，我認為不應該多談論。」玉木認為，「最重要的是，日本應確認美國與台灣的關係，以及美國對台海和平穩定的承諾。」

PTT有網友質疑，立憲民主黨、國民民主黨、公明黨等都反對支援台灣，還都統一口徑「台灣是中國內政」，自民黨內部反對支援台灣也大有人在，什麼台日友好？PTT鄉民表示「本來就是中華民族自己的內政問題」、「那1928幹嘛打中國？」、「青鳥還在幻想美日出兵」、「日本早就沒有實力再跟中國對幹了，早點看清現實是正確的事」、「日本自己都放棄軍備競賽跟武力研發了，怎麼可能跟中國大陸打仗？」