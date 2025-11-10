輝達將於北士科T17、T18基地設立總部，北市府正與持有地上權的新光人壽進行解約程序，針對雙方合意解約的「分手費」，10日市府已將新壽履約支出成本結算彙總表送至北市議會備查。據結算表指出，支出成本經市府委任會計師進行「盡職調查」（Due Diligence）後，確認新壽的履約已支出成本項目總額為44.3億餘元，議會預計於12日審議。

新壽與市府合意解約在即，今日下午北市府將與新壽解約的履約支出成本結算彙總表送至北市議會。市府函文指出，依北市議會決議，該案因未及編列預算且無法自行調整，並需動支平均地權基金超過5000萬元，故函請議會備查。

根據結算表內容，支出主要項目及金額包含新壽已繳納的權利金、地租、營業稅、印花稅及行政規費共計34億4981萬2174元；已支付的顧問及工程成本計6億1448萬1768元；另有各項費用衍生的「資金成本」計3億6977萬143元，總額為44億3406萬4085元。

支出項目於顧問費用列有建築師設計規畫費5億1246萬9740元、專案管理費235萬元、估價師代書律師等顧問費用為690萬810元、各類審查費369萬9719元；工程類費用包含試樁作業費為5905萬147元、工程前置作業費3001萬3152元等。

市府函文提及，為加速驅動AI供應鏈戰略佈局，吸引高科技產業群聚， 奠定北市在全球AI科技產業的關鍵地位，市府積極爭取輝達（NVIDIA）海外企業總部設立於北市。

函文指出，輝達選擇進駐北投士林科技園區旨揭T17、T18街廓市有土地，經考量北士科形成AI科技產業群聚效應得黃金時間，北市府於今年10月13日函請新壽同意合意終止設定地上權契約，並盡速提出合意終止契約具體條件，以利進行雙方協議。而後，新壽於10月22日公開記者會及以次日函悉陳「於市府返還已（所）支出相關成本前提下，願與市府合意終止設定地上權契約」。