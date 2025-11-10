金融市場熱絡，台股、美股上漲、新台幣匯率持穩，金控獲利大爆發。13家金控10月獲利出爐，單月大賺737.56億元，較去年10月的359.46億元，成長378.1億元，年增直接翻倍，年增率高達105.19％。

合計13家金控前十月獲利5,065.36億元，突破5,000億元大關，但扣除新光金今年前六月虧損295.47億元，金控整體獲利為4,769.89億元，排名史上同期第三高，僅次於2024年、2021年同期。

觀察前十月獲利金額，富邦金突破千億元，達1,088.4億元、國泰金942.2億元、中信金673.43億元，台新新光金、兆豐金、元大金突破300億元，共計六家金控前十月獲利突破300億元。玉山金、凱基金、第一金、永豐金、華南金則是超越200億元。

獲利年增率中，合併後的台新新光金年增88.99％領先、玉山金30.99％、華南金14.45％、永豐金13.49％，共四家獲利年增率超過兩位數。此外，中信金、第一金、合庫金、國票金皆為年增個位數成長，共計八家獲利較去年同期成長，僅有五家金控獲利較去年前十月衰退。

公股銀高層分析，川普政策讓全球經濟變數增加，但下半年的金控獲利急起直追，雖然僅剩二個月，今年全年要挑戰2024年的5,979.79億元史上最高成績，難度仍是相當高，但有機會持續追上，縮小差距，後續持續觀察11月、12月的金控獲利變化。