提及廣西，多數人首先想到桂林的秀麗山水。如今，憑借毗鄰東協國家的獨特區位優勢，廣西正加速成為大陸對接東南亞的產業「橋頭堡」--在大陸中央政府對晶片、人工智慧（AI）產業的重點布局下，當地高科技相關產業已顯露成效。

「中國—東協國家人工智慧創新合作中心」講解員韋丁睿、初芯積體電路設計公司負責人歐文、華芯振邦半導體公司海外業務處經理賴文堯、邁越科技執行董事兼總裁鄧彩蝶，為大家解碼南寧在晶片、半導體及AI領域的發展新圖景。​

一、AI合作平台築根基：「南A中心」架起跨境協同橋梁​

「我們中心即將更名為中國--東協國家人工智慧應用合作中心，簡稱『南A中心』。」韋丁睿介紹，「南」字蘊含四層深意：南方國家、南南合作、東南亞國家及南寧核心節點，「A」則明確AI合作方向。

選擇廣西開展和東協的AI合作，源於「多、快、好、省」四大優勢——與東協交往密切、熟悉東協國情文化的人才及東協語言語料資源豐富，能精準對接需求；南寧是大陸距離東協最近的省會城市，坐擁國際通信業務出入口局與海陸通信光纜直連，交通、通信高效；集成大陸成熟AI技術、豐富應用場景與充足算力，可提供優質服務；以廣西為基地能降低溝通成本、縮短項目落地周期。​

目前，「南A中心」以「一節點、兩板塊、多中心」布局，創新打造「北上廣研發＋廣西集成＋東協應用」跨境協同模式。其中，南寧核心節點承擔交流展示、公共服務、運營管理、資本賦能四大功能；中國板塊聚焦北上廣研發能力輸出，東協板塊側重場景應用賦能。

截至目前，寮國、馬來西亞海外中心已率先落地，寮國中心更於今年9月東博會期間正式啓用，成為中心在東協的首個海外站點。​

二、晶片產業鏈聚動能：政策扶持＋區位優勢引企業紮根​

在晶片產業領域，南寧正通過產業鏈培育與政策扶持，吸引企業落地成長。初芯積體電路設計公司副總經理歐文直言，選擇南寧的關鍵在於當地「產業鏈集聚效應」：「南寧產投會將封裝廠、客戶等資源整合到本地，形成『一條龍』發展模式，就像合肥的晶片產業鏈那樣，能加速企業成長、集聚人才。」不僅如此，相比晶片企業密集、競爭激烈的南京，南寧對晶片產業的補助力度更大，目前已逐步形成產業鏈雛形。​

歐文表示，初芯專注於大陸國產顯示晶片設計，瞄準「缺芯」痛點——當前全球80％晶片生產集中在韓國與台灣，大陸僅佔20％，「我們致力於成為國產顯示晶片領導廠商，填補市場空白」。而廣西的區位優勢更讓業務拓展如虎添翼：「產品可直接輸往東協，地緣相近性讓我們與越南等國的業務往來十分便利。」

同樣受益於政策與區位的還有華芯振邦半導體。「我們主要做晶片封測後端加工，將晶圓加工測試為成品。」賴文堯表示，南寧政府提供的支持實實在在，「不僅有優質場地，還助力我們集聚台灣技術人才。」選擇南寧，更看重其戰略位置：「靠近深圳與東協市場，未來在對接東南亞業務中角色關鍵。」

目前，公司管理團隊以台籍為主，「台籍幹部通過『一對一』方式，將台灣技術傳授給大陸同事，實現技術落地與1：1生產複製」。對於大陸國產晶片的未來發展，賴文堯充滿信心：「中國人無論來自大陸還是台灣，都能在大陸實現夢想，推動『中國芯』走向世界。」​

三、AI眼鏡成溝通新橋梁：邁越科技產品驚艷東博會​

在AI應用領域，廣西本土企業邁越科技的「AI翻譯眼鏡」成為亮眼名片。這家2023年在香港主板上市的企業，專注於大數據、雲計算、AI技術研發，已在北京、成都、深圳、香港及南寧設立5個研發中心，深度契合「北上廣研發＋廣西集成＋東協應用」政策。​

「我們深耕廣西，對東協市場理解深刻，目前產品已進入越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨等國。」鄧彩蝶介紹，爆款產品「AI翻譯眼鏡」歷經多年研發——此前受限於穿戴設備材料與AI技術瓶頸，隨著技術迭代與新材料應用，終於推出「大眾可接受的產品」。

該眼鏡能馬上將外語翻譯成使用者熟悉的語言，並投影在鏡片上，大幅提升跨語言溝通效率，在今年第22屆「中國—東協」博覽會上大放異彩，甚至因為官方推薦引爆全場。

9月17日開幕式上，廣西壯族自治區黨委書記陳剛佩戴該眼鏡發表歡迎辭，直言其「是主動擁抱人工智慧時代，打造中國—東協人工智慧創新合作中心的最新成果」。這副眼鏡不僅可以當提詞器，更可實現東協十國語言即時互譯，讓來自東南亞的嘉賓為之驚艷。

「我們深耕廣西，對東協市場理解深刻，目前產品已進入越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨等國。」鄧彩蝶介紹，這款眼鏡歷經多年研發突破——此前受限於穿戴設備材料與AI技術瓶頸，隨著技術迭代與新材料應用，終於推出「大眾可接受的產品」。

在東博會現場，其跨語言溝通價值被充分驗證：泰國商人說出泰語後，陸商透過眼鏡即可看到即時翻譯的中文字幕，陸商回覆也能同步轉化為泰文顯示。​展會期間，邁越科技展位訪客絡繹不絕，泰國永盛國際等企業率先簽約，僅AI眼鏡訂單就達4000多台。

作為香港上市企業，鄧彩蝶說，邁越科技還計畫以香港為國際化橋梁，聯動大灣區資源，對接台灣、澳門、東協及歐盟市場，「實現內外資源協同，助力廣西AI產業走向更廣闊的舞台」。​

從桂林山水的「自然名片」，到晶片AI產業的「產業新標」，廣西正憑藉區位優勢與政策紅利，在對接東協的產業合作中持續發力。隨著AI平台、晶片產業鏈與創新產品的不斷落地，這片土地正成為大陸與東南亞科技產業合作的「黃金紐帶」。