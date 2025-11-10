劉真2020年因心臟主動脈瓣膜置換手術失敗不幸離世，享年44歲，留下丈夫辛龍與年幼的女兒。喪妻後，辛龍選擇淡出螢光幕，音樂創作與專注陪伴女兒，過著低調生活。近日，他睽違5年首度現身，接受飛碟電台《夜光家族》主持人光禹專訪，平靜談起這些年的生活與心路歷程，字字真情令人動容。

辛龍透露，劉真離世後的日子，他長時間與世隔絕「大部分的時間都在寫歌」，回想太太離開的那一刻，他仍難掩感傷，「我都還沒來得及跟她說內心話，她就羽化成仙。」，家中從熱鬧變得寂靜。

談到女兒如何理解母親的離開，辛龍展現出深厚的父愛與智慧，他說，自己沒有選擇隱瞞，而是以朋友般的相處方式引導她，以宇宙的概念陪她面對，理解「離開」的意義：「我告訴女兒，人類住在地球，但宇宙有好多星球，也許還有外星人。媽媽只是去了另一個星球。」

每個夜晚，他都會為女兒說故事，「解釋有些人會到另一個世界，有些生命在另一個空間，所以媽媽現在在另一個星球，女兒對孫悟空與媽祖娘娘都產生興趣，用這個故事告訴她，媽媽離開不是一個結束」。辛龍感性透露，女兒在一個月內，慢慢理解後就開始接受，有一天平靜地說：「原來是這樣子。」，沒有哭鬧，而是對生命的延續開始有興趣。

面對家庭變故與生活挑戰，但仍堅定地扛起父親的責任「要讓這個家更強壯更完整」，他笑著分享，如今已經學會下廚：「我學會煮菜了，現在很會煮菜。」 對於女兒的教育，辛龍用朋友的方式，溝通、傾聽女兒意見，辛龍感動表示女兒很自律，不需要他操心，對於挑衣服買東西也很有自己的想法，課業方面，辛龍也不過分強求，希望女兒懂得玩，一切盡力就好。