國民黨主席鄭麗文8日出席白色恐怖秋祭引發熱議，藍營青年軍賴苡任10日到忠烈祠，緬懷國共內戰時在徐蚌會戰戰死的上將黃百韜。他直批當年祭拜吳石的就是民進黨，卻將歷史話語權視為禁臠，就是要國民黨憂饞畏譏。

賴苡任10日發文提到他去忠烈祠的原因：當年國共內戰有三大會戰：遼西會戰、徐蚌會戰、平津會戰，而歷史上也將國軍在「徐蚌會戰」的失利視為國共內戰最大的分水嶺。而在「徐蚌會戰」中，這場會戰的關鍵轉捩點便是「碾莊戰役」，而駐守碾莊的便是黃百韜將軍。1948年11月22日，碾莊失守，黃百韜將軍以身殉國，導致後續骨牌效應，百萬國軍犧牲生命，最終輸掉內戰，中華民國失去大片江山。

他批，在民進黨操作下，原本默默無名，多數台灣人不認識的共諜吳石一夕之間變成全台皆曉的人物，這也是民進黨刻意操作的結果，無限放大吳石共諜的身份，卻忽略抹殺國軍將士的英勇事蹟。請國人千萬別忘了，當年祭拜吳石的是民進黨！因此他想透過自己的棉薄之力，選在這個時機點站出來以正視聽，透過他的行動讓國人認識黃百韜將軍，認識這位為國犧牲、以身殉國的烈士將軍。

賴苡任指出，鄭麗文在週六前往馬場町緬懷白色恐怖的「政治受難者」，被綠營不斷惡劣的扭曲及攻擊，鄭麗文說的非常清楚，是緬懷「政治受難者」，而不是「情報工作者」。而民進黨惡劣地將吳石與國民黨畫上等號，就是要國民黨憂饞畏譏，讓國民黨的論述動彈不得。這也是民進黨要的政治效果，民進黨將白色恐怖的歷史話語權視為自己的禁臠，成為攻擊國民黨的主旋律，壟斷了唯一的解釋權，因此民進黨無論如何都不能被國民黨搶走這塊輿論陣地，甚至不惜發動抹黑、抹紅的政治攻擊。

賴苡任直言，國民黨本就是自由、民主、多元、開放的政黨，不像民進黨是一言堂。鄭麗文前往馬場町的思想核心確實可以講的再透徹一些，但身為主席有主席的戰略高度，他身為黨員也有黨員的核心義務，互不排斥，更不是對立，而是各司其職，各自在自己的崗位及能量上捍衛中華民國。今天緬懷黃百韜將軍是替國民黨加固陣地，也是向民進黨宣示，不要再見縫插針、不必把國民黨與共諜畫上等號，因為真正養共諜、紀念共諜、崇拜共諜的是民進黨，而不是國民黨。