鳳凰颱風中心目前在鵝鑾鼻南南西方海面，向北轉北北東移動，預計仍有稍增強的趨勢。氣象署已在今（10）日發布海上颱風警報，預估明（11）天發布陸上颱風警報，周三（12日）白天颱風登陸南部地區甚至是中部地區。新北7區、桃園、宜蘭、花蓮、澎湖宣布停班停課。天氣粉專「台灣颱風論壇」分享，根據GOOGLE AI（FNV3）模式系集預測，颱風登陸點在「台南～屏東」之間，貼文曝光後引發熱議。

氣象署表示，明天大台北、東半部地區、屏東山區、西半部山區、恆春半島都有大雨，大台北、東半部、台東、恆春半島有豪雨等級以上降雨，大台北山區、宜蘭、花蓮、台東山區有大豪雨等級以上降雨，宜蘭山區有超大豪雨，並將宜蘭縣列為降雨警戒區；周三白天颱風登陸南部地區甚至是中部地區，中南部、花東地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨，北部及東北部地區有短暫陣雨。

台灣颱風論壇在臉書粉專發文指出，根據GOOGLE AI（FNV3）模式系集預測，颱風登陸點已限縮到「台南～屏東」之間，隨著颱風逐漸接近台灣，答案也即將揭曉。

對此，許多網友紛紛回應，「台南～屏東之間？高雄表示『是我』？市長～要不要考慮一下明天可以停班課了」、「媽呀！越來越南…」、「跟南瑪都越來越像了」、「哇哩類～東部又跑不掉了」、「怎麼越來越南，南部…恆春吃力了」。