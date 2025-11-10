鳳凰颱風來勢洶洶，桃園市脫鉤北北基和竹竹苗，成為北台灣除宜蘭外唯一宣布全市停班停課的縣市，網友湧進市長張善政臉書「告白」讚聲。市府幕僚坦言這次颱風預報「確實非常特別」，桃園沿海風力明顯高於鄰近新竹與新北2個級數，且晚間觀測值又持續攀升、高於下午，顯示風勢呈持續增強態勢，又考量非暑假期間，分區放假牽連甚廣，維持一貫「理工男」以科學數據為依據性格，宣布全市放假。

桃市府幕僚指出，張善政在宣布前，與幕僚幾乎討論到最後一刻，逐項檢視最新氣象數值，綜合考量兩份預報，從復興山區雨量達標，沿海四區則是平均風力已達7級、陣風超過11級，關鍵的平地與台地的預報也普遍逼近停班停課門檻的9級，「這樣的風力變化不是局部現象，而是整個桃園市都處於風勢加速、變化難測的狀態中！」

除了科學數據，張善政也納入生活面考量，包括跨區通勤人口眾多、家長臨時照護子女的困難，以及整體交通安全風險，綜合各項因素後，最終拍板全市停班停課。幕僚指出，與7月初丹娜絲颱風採分區停班停課的情況不同，當時平地風力距離達標仍有一段距離，加上適逢暑假，對學童與家長影響相對有限。

幕僚指出，張善政從一早就不斷與氣象與防災團隊討論，整個決策程序與以往一致，以科學數據為依據，不受外界輿論左右，擔心被罵或想要討好，都不是考量的重點，強調張善政的決策邏輯一直很清楚，根據客觀數據，做出對市民安全最有保障的判斷，「就是理工男的正常發揮！」