台灣職業排球聯盟（TPVL）8日臺北伊斯特對臺中連莊之戰，出現一起「發球逾時」爭議。連莊外援薩蘭迪在裁判鳴笛後約9秒才擊球，超過規定的8秒發球時間，卻未遭吹罰，引發部分球迷不滿。聯盟10日發出聲明強調，裁判執法並無不當，並引用國際排球總會（FIVB）的「讓球繼續飛行（Keep the ball flying）」精神，主張比賽節奏優先於秒數規範。

TPVL聲明指出，依據FIVB《Guidelines Instructions 2025》，裁判應「以維持比賽流暢性」為主要原則，避免因細微違例或時間爭議造成比賽中斷。職排比賽秉持「讓球繼續飛行（Keep the ball flying）」理念，不拘泥於15秒（7秒準備、8秒發球）的框架，執法可依現場節奏、商業娛樂性與觀眾反應彈性掌握，以維持比賽張力。

聯盟表示，經檢視比賽畫面，薩蘭迪在鳴笛倒數歸零時已啟動發球動作，並於約9秒內完成擊球，屬於可接受範圍內，「符合FIVB「Keep the ball flying」精神，執行規則精神及國際總會的活絡賽會規範，並無不當！」

然而，這番說法也引發不同聲音。部分球迷認為，若以「氣氛」取代「規則」作為執法依據，可能導致裁判標準模糊、影響比賽公平性。也有網友指出，聯盟若採取彈性尺度，應事前明確說明並保持一致，以免造成爭議與誤解。

實際上，「Keep the ball flying」理念的原意，並非鼓勵裁判放寬標準，而是希望減少不必要的吹判、讓比賽更流暢。如何在「節奏」與「公平」之間取得平衡，考驗著聯盟制度的成熟度與執行一致性。

台灣職業排球仍在成長階段，聯盟嘗試導入更多娛樂與觀賞元素，讓比賽更具張力與市場性，方向值得肯定。然而，規則與精神的界線仍須明確化，否則每一次「彈性執法」都可能變成爭議焦點。