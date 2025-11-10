星期一，印尼政府在宣布第二任總統、政治強人蘇哈托(Suharto)為國家英雄，表彰他帶領印尼走向正確的國家發展道路。但是蘇哈托是個極為爭議的人物，人權組織強烈抗議，他們表示，此舉掩蓋蘇哈托執政32年期間，侵犯人權、家族腐敗等政治黑暗面。

美聯社報導，在雅加達總統府舉行的電視直播儀式上，他與其他 10 人一起受到總統普拉博沃·蘇比延多(Prabowo Subianto)的表揚，以紀念國家英雄日。

文化部長佐恩(Fadli Zon)表示，蘇哈托在爭取擺脫荷蘭殖民統治的獨立運動中，發揮了關鍵作用，後來還擔任軍事行動的指揮官，從荷蘭人手中奪取了現在的西巴布亞(West Papua)。

佐恩也讚揚蘇哈托的經濟建設，減輕了貧困、抑制了通貨膨脹，並鎮壓了社會主義者叛亂。佐恩否認蘇哈托的腐敗和嚴重侵犯人權指控，稱這些說法都未經證實。

印尼是二戰後的新興國家，1945年，印尼獨立運動領袖蘇加諾(Sukarno)發表獨立宣言，脫離荷蘭獨立，他也成為印尼第一任總統，到了1950年代，印尼的獨立獲得多數國家的承認。

蘇加諾是個社會主義者，並且有強烈的反西方主張。不過與他同一輩份的革命成員則多數是親西方派(右派)，比如蘇哈托。這使得印尼建國以後，蘇加諾必須重新培養親近自己的新人軍官，形成軍隊派系中的社會主義派(左派)。

印尼軍隊中的左派與右派高度不信任，右派有更高的地位，比如蘇哈托已是印尼陸軍戰略預備司令部（KOSTRAD）司令，職級為少將。而左派軍人則還是校級軍官。

1965 年 9 月 30，親蘇加諾的軍官少校翁東（Lt. Col. Untun）接到錯誤情報，認為右派軍官馬上就要發動政變，所以他要進入總統府保護蘇加諾總統的安全。但是蘇加諾並沒有被劫持，反而是他的舉動，給了蘇哈托一個千載難逢的機會。

蘇哈托立即以「翁東與左派軍人發動政變」為理由，肅清印尼軍隊中的左派勢力，打擊民間的社會主義者，剿滅左派游擊隊，同時架空了蘇加諾，之後擔任印尼第二任總統。

930事件是印尼歷史上個巨大的謎，翁東的行為令人不解，而蘇哈托的超快速反應也疑點重重，我們只能確定，蘇哈托是最後勝利者，並且完全的改變了印尼的發展走向。

雖然蘇哈托的上台與政變也沒什麼差別，但他的立場是親近美國，也就成為冷戰時期美國的盟友，並且獲得美國的經濟協助，推動經濟改革，獲得明顯的成效，地位更為穩固，往後數十年的獨裁統治，以及肅清左派勢力，就沒有太多國際關注。

蘇哈托的執政一直到1998年，因亞洲金融風暴危機，印尼貨幣大貶，物價飆漲，才被抗議的民眾所推翻。

被趕下台之後，人權團體與其他政治受迫害者，開始清算蘇哈托執政時期的政治帳，他被指控在任期間應對數十萬政治對手的死亡負責，大部分的整肅發生在1965年至1966年，當時約有30萬至80萬名被指控為共產黨員的人遭到圍捕和殺害。根據人權組織和聯合國統計，在他執政的30年間裡，東帝汶、亞齊和巴布亞等主張獨立的地區又有30萬人被殺害、失蹤或餓死。

但由於健康狀況不佳，蘇哈托實際上沒有上法庭受審，到了 2008 年去世，也沒有完成審判。

雖然蘇哈托已過世多年，但是他統治時期國家暴力的倖存者，仍然對那段時間憤慨。

自 2010 年以來，蘇哈托多次被提名為國家英雄，但面對辯論和全國的強烈抗議，先前的印尼領導人都拒絕了這項提議。

現任總統普拉博沃之所以敢於肯定蘇哈托，是因為他曾經是蘇哈托的下屬，在蘇哈托掌權時，跟著一路晉升，但是他也參與了蘇哈托大量侵犯人權的行動，所以曾經被美國視為不受歡迎人物，禁止前往美國，直到2020年禁令才解除，當時他正擔任印尼國防部長。

國務秘書國務秘書長哈蒂（Prasetyo Hadi）為政府的決定辯護說：「這是我們紀念前人、特別是領導人對國家非凡貢獻的一種方式。」

哈蒂說：「這是我們對前輩，特別是對那些無疑為國家做出卓越貢獻的領導人，一個應有的尊重。」