勸國民黨要掌握民主運動話語權！ 郭正亮：把歷史講清楚讓民進黨閉嘴

國民黨主席鄭麗文8日出席在馬場町所主辦的「2025年50年代白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」，引發爭議。前立委郭正亮認為，國民黨要爭取民主話語權，蔣中正有功有過，只有把此爭議處理完畢，才可以走出來，在民主運動上得到正當發言權，讓民進黨閉嘴，否則國民黨一輩子在民主運動抬不起頭！

郭正亮10日在網路節目《亮話天下》表示，蔣中正對台灣的貢獻很多，包括八二三砲戰、土地改革，但不包括白色恐怖。國民黨可以肯定蔣中正對台灣的貢獻，也可以反對當年的白色恐怖，這叫「三七開」。若非如此，國民黨在台灣就是壓迫者，民進黨最高興！

郭正亮認為，國民黨要爭取民主運動話語權，這件事非常有正當性，但必須要有說帖，從此可以讓進黨閉嘴，不再壟斷台灣民主運動歷史！

郭直言，把這件事情做好，有助於國民黨得到新的選票，因為國民黨在民主運動歷史論述是零，而許多年輕人卻很在乎這件事。國民黨需要論述，需要把歷史講清楚，才可以走出來。

郭正亮自豪，他以前和蔣萬安的爸爸蔣孝嚴競選立委，最了解蔣家、也批判蔣家。但事後認為，蔣中正有功有過，只有把此爭議處理完畢，才能在民主運動上得到正當發言權！