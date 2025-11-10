鳳凰來襲 中壢SOGO 11／11暫停營業 22:432025/11/10 中時 吳奕萱 Facebook Line Threads 複製連結 中壢SOGO 11／11暫停營業一天。（SOGO提供） Facebook Line Threads 複製連結 字級設定：小中大特 遠東SOGO表示，因鳳凰颱風來襲，桃園市政府已宣布明（11／11）停班課。為關心顧客、專櫃伙伴及同仁安全，遠東SOGO中壢店明日（11／11）停止營業一天，其餘各店正常營運。 鳳凰颱風環流雨襲台東 台9線、台11線車禍連連 陸「雙11」購物節成績出爐 全網電商銷售總額1.7兆人民幣 鳳凰侵台沒放假 Global Mall、廣三SOGO、漢神正常營業 #11 #SOGO #來襲 #中壢 #遠東 【金燦碎芒擁抱秋涼花香 】 全台10大秋日花季浪漫登場 也許您會感興趣 推薦閱讀 4星座11月下旬事業起飛 天秤人脈助攻機會湧現 14:142025/11/12 運勢 雙11購物節「蝦皮」竟當機 一票用戶哀號 業者回應了 10:582025/11/11 生活 3星座11月下旬財運亨通 天蠍找到商機 還有望加薪 14:432025/11/11 運勢 周年慶加普發現金 新光三越：11月業績成長5％ 達400萬人流 15:332025/11/12 財經 等11年！國軍員額首度增至近23萬 告別21.5萬3度大精簡年代 11:072025/11/12 政治 花蓮豐濱車禍！小貨車遭對向轉彎拖板車「車尾掃翻」 駕駛身亡 10:542025/11/12 社會 桃園颱風假「這2間百貨停業」 網讚有良心：新台幣支持 13:422025/11/11 生活 太魯閣牌樓重生倒數！撞毀近1年後終動工 11／17起修復 14:322025/11/12 生活 雙11最高峰 網購：業績翻倍 黃金飆6倍 01:212025/11/12 財經 熊本大師賽》「麟榤」首輪擊退隊友 邱相榤雙11開心慶生 17:112025/11/11 體育 影》首秀攻擊-11協同殲-20 殲-16D戰機編隊 陸曝突防實戰力 12:562025/11/12 軍事 國泰證11月投資觀點 看好中港、日股與黃金 20:252025/11/12 財經 《期貨》夜盤漲逾百點 11月台指期開盤上揚109點攻27900 09:092025/11/12 財經 3偏鄉民眾注意！普發1萬受颱風影響「暫緩發放」 12:192025/11/11 財經 《興櫃股》崴寶精密明年營運會比今年好 擬於11月下旬上櫃 16:412025/11/11 財經 寶島熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
