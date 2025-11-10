遠東SOGO表示，因鳳凰颱風來襲，桃園市政府已宣布明（11／11）停班課。為關心顧客、專櫃伙伴及同仁安全，遠東SOGO中壢店明日（11／11）停止營業一天，其餘各店正常營運。

