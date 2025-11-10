前總統蔡英文卸任後三度啟動訪歐行程，10日應邀到德國出席首屆「柏林自由會議」發表演說。蔡英文強調，威權政體在歐洲與亞洲使用的手段很相似，現在正是民主國家彼此連結、調整策略的重要時刻，交戰的規則已改變，「面對威權挑戰，韌性是民主存續的關鍵」，而今天是台灣站在民主防線的第一線，明天可能是任何一個國家，台灣準備好與全世界分享經驗，來捍衛民主與區域和平穩定。

蔡英文10日赴德國柏林，與德台民間論壇主席、前歐洲議會議員包瑞翰會面，接著出席首屆「柏林自由會議」，以「Threats facing democracies： Taiwan's experience defending freedom」（民主國家面臨的威脅：台灣捍衛自由的經驗）為題發表演說。

蔡英文指出，慶祝民主進展同時，必須正視民主所面臨的威脅變得前所未有的嚴峻，俄羅斯入侵烏克蘭威脅仍在擴大，台灣近年面對認知作戰與資訊操弄，最終也出現在歐洲，包括認知作戰與資訊操弄等，這些攻擊往往隱蔽難辨，卻對民主社會造成深遠的傷害。

蔡英文表示，威權政體在歐洲和亞洲實施的手段很類似，台灣領教過的手段如今也出現在歐洲，她舉例，認知作戰和資訊戰、假訊息、網軍和媒體滲透，甚至是AI技術都被利用，用來干預選舉、製造分裂並削弱民眾對民主制度的信任；她呼籲民主國家結合起來，調整策略，確保國家安全與繁榮。

蔡英文提到，現在正是民主國家彼此連結、調整策略、確保國家安全與繁榮的重要時刻，交戰規則已改變，集體策略也必須隨之演進，「面對威權挑戰，韌性是民主存續的關鍵」，在台灣深知什麼是韌性，如今，我們幾乎每天都面臨更強烈的威脅與恫嚇。

蔡英文指出，我們的鄰居認為透過持續的影響行動、灰色地帶作為與軍事演習，可以讓台灣人陷入恐懼或麻木，但事實相反，台灣人民將這些挑戰化為養分，鍛鍊出更強的韌性，這份韌性，讓我們守護了選舉、度過疫情、抵禦資訊操弄。

蔡英文強調，對台灣而言，韌性有許多面向，從個人到集體，從經濟到國防，「民主國家間必須加深安全合作，建立溝通與資訊共享機制，唯有團結一致，民主陣線才不易被擊破」，而我們所做的一切，不僅是為了守護自己的家園，更是為了區域穩定與全球民主的安全。

蔡英文表示，區域的穩定和全球的安全是共同責任，需要共同努力。無論距離遠近，志同道合的國家都能以行動與聲音，為印太地區的和平與穩定發聲，「明確且一致地支持台灣安全，本身就是對威權擴張的一種有效嚇阻。」

蔡英文強調，今天台灣站在民主防線的最前線，但明天，任何國家都可能面臨同樣挑戰，加強合作、強化防衛應成所有民主國家共同優先事項，唯有如此，才能確保安全與民主生活方式得以世代延續，希望「柏林自由週」能引領建立更堅實、更團結的國際民主共同體，台灣及所有共享自由與民主價值的夥伴，將在確保民主長存的努力中扮演關鍵角色。