歌手辛龍睽違五年重返樂壇，近日接受飛碟電台《夜光家族》主持人光禹專訪，首度公開新作〈春暖花開〉與〈一夫當關〉。兩首歌曲由他親自作詞作曲，象徵他走出喪妻陰霾、以音樂重新擁抱生活的起點。辛龍透露，離開螢光幕的這段日子，他陸續寫下五、六十首作品，風格都不是沉溺在悲傷中，而是想傳遞正能量，他表示世上有更多美好的事情值得分享，他坦言如今生活重心就是女兒與音樂，「這樣就夠了」，所有的情感與思念都融入創作之中。

新歌〈春暖花開〉旋律溫柔真摯，歌詞道出辛龍對愛與時間的體悟：「我知道世上沒有什麼感情能天長地久，但我曾經真真切切地愛一回就夠」，傳達春暖花開隨時可以在心裡綻放的想法，就算經歷失去，也要學會讓心重新感受溫暖，「感情的路跌跌撞撞終於遇見了她」，也是他對妻子劉真溫柔告白。

另一首〈一夫當關〉則展現截然不同的能量，辛龍透露邀請職棒名將郭泰源一起拍攝MV，兩人認識超過20年，情誼深厚。他讚嘆對方的堅定與專注，提到對方給他很堅定的力量，「投球要非常專注，投手丘是很孤單的，但他要能一夫當關」他感嘆在現代科技發展快速的時代，心理的愛和感動要保留住，是AI取代不了的，在現代的環境大家都是一夫當關。

談到創作理念時，辛龍語氣篤定地說：「我想表達的情緒都在音樂裡。」〈一夫當關〉歌詞中寫道：「學會了放手，有人陪不會累，沒人陪也不累，一夫當關誰怕誰。」道出他面對人生起落的灑脫與勇氣。

〈春暖花開〉歌詞

沙灘上的海水看起來浪漫完美無瑕

浪花被風吹得高高低低千變萬化

如果...無常 就是永恆的真相

還要多少歲月才能擁有當下

感情的路跌跌撞撞終於遇見了她

偶爾讓人擔憂 轉眼又讓人歡喜若狂

感動的熱淚盈眶

會愛只是假象 愛要多少歲月才能學會放下

我知道世上沒有什麼感情能天長地久

但我以為真真切切愛一回就夠

瞬間的逝去彷彿是誰突然鬆手

想問人間什麼能執著

我知道世上沒有什麼感情能天長地久

但我曾經真真切切的愛一回就夠

我的心若有滿滿回憶度過秋冬

就有期待未來的 春暖花開的擁有