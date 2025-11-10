2026年新竹市長選戰在前市長高虹安因案在身之下，出現變數。前國民黨革實院副院長何志勇表示，前交通部長葉匡時日前公開希望他投入新竹市長選戰，甚至笑稱是「強迫勸進」，讓他只能苦笑以對。他強調，2022年新竹三腳督險些讓沈慧虹當選，2024總統大選三方競爭則保送賴清德執政，因此2026年市長選舉的唯一前提應是「藍白整合」，讓民進黨無從得利。

何志勇指出，他期許2026年的新竹能成為「藍白合示範區」，透過二階段初選與民調機制，讓市民選出最適合的市長人選，促成藍白之間良性競爭。他說，有意參與的人越多越好，只要機制公平，就能選出最好的候選人。

何志勇近日舉辦「新竹城市沙龍」，邀集學者、民代與市民討論市政願景。他提到，新竹是年輕人嚮往的城市，市政議題多元且亟需改進，這次活動爆棚，現場四十多張椅子全數坐滿，甚至有民眾站在外圍草坪旁參與，顯示市民對城市發展的關注與期待。

他說，未來將持續舉辦城市沙龍，針對交通、居住、環境等不同議題尋找解方，讓更多希望新竹更好的市民參與討論。他強調，這些討論成果將整理成具體建議，供現任與未來的縣市長、立委、議員參考。

何志勇表示，目前重點放在集結民意、凝聚共識，他會做最好的準備、全力以赴。他說，只要在藍白整合、民意支持的前提下，球來就打，並希望能有更優秀的同志一同努力，讓能做事的人帶領新竹航向未來。