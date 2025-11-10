康普自結10月合併營收6.03億元，年增97.95％，累計今年前十月合併營收48.67億元，年增39.24％。康普表示，10月合併營收年增的主因，是動力電池材料銷售增加。

宏全前三季EPS為7.6元 低於去年同期
《油電股》北基前3季EPS降至0.12元 10月營收續創同期新高
《食品股》大研生醫前三季獲利創高 EPS達3.44元
#康普 #合併營收 #EPS #高於去年 #主因
1鍵掌握全球脈動 立即訂閱免費國際周報