康普自結10月合併營收6.03億元，年增97.95％，累計今年前十月合併營收48.67億元，年增39.24％。康普表示，10月合併營收年增的主因，是動力電池材料銷售增加。
康普第三季EPS 0.71元 高於去年同期
康普（4739）10日公布今年第三季合併營收達17.6億元，年增77％，主因受惠新導入的歐洲客戶訂單，開始出貨。尤其，今年第二季面臨美元貶值，導致匯損，但第三季匯率已回穩，使得第三季稅後純益9,997萬元，年增98％，EPS 0.71元，高於去年同期0.34元。
