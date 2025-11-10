美國政府停擺已超過40天。但結束政府停擺的法案已進入國會審議程序，美國參議院朝著可能終結這場歷史性政府停擺的協議邁出關鍵一步。受美國國會在停擺問題上取得進展的樂觀情緒推動，周一（10日）美股喜開紅盤，主要指數全面上攻。在科技股領漲下，那斯達克指數早盤狂飆逾400點，道瓊工業指數一度暴漲逾300點。與台股連動密切的費城半導體指數早盤漲幅一度逾3%，台積電ADR上漲逾3%。

截至台北時間10日晚間11點30分，道瓊工業指數上漲145.29點（或0.31%），暫報47132.39點；那斯達克指數上漲457.861點（或1.99%），暫報23462.399點；標普500指數上漲78.89點（或1.17%），暫報6807.69點；費城半導體指數上漲202.23點（或2.91%），暫報7149.59點。

5大科技巨頭同步走高，蘋果漲1.33%，谷歌母公司Alphabet漲3.39%，微軟漲1.50%，亞馬遜漲1.39%，臉書母公司Meta漲1.94%。半導體類股普遍走強，輝達漲4.71%，超微漲6.17%，台積電ADR漲3.05%，聯電ADR逆勢小跌0.07%。

美國參議院在程序性投票中以60票贊成、40票反對，通過一項臨時撥款法案，使得美國政府距離結束歷史上持續時間最長的停擺更進一步。該法案還須獲得眾議院批准，提交川普總統簽署生效後，政府才能重新開放。

根據協議內容，該法案將為政府提供資金運作直至2026年1月30日，並扭轉近期大規模聯邦裁員的部分狀況，但並未納入俗稱「歐巴馬健保」的《平價醫療法案》信貸延期條款，這曾是多數民主黨議員的核心爭議點。不過協議要求於12月就相關補貼進行表決。

在上周因估值過高擔憂引發的科技股大幅拋售後，周一市場情緒明顯回暖。若政府關門結束，投資人將重新獲得就業與通膨等關鍵經濟數據，有助於澄清利率前景的不確定性。