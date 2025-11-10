台視八點檔《寶島西米樂 傳承》演員群尹昭德、黃瑄、盧彥澤、何宜珊、蔡祥、陳玹宇、王盈凱、陳文山、黃婕菲、蔡宜君、馬國賢及陳婉婷，日前受邀參加「2025大稻埕秋穫季」，穿上復古西裝與洋裝走上伸展台，宛如穿越回60年代的時光隧道。尹昭德開心表示：「能從電視裡走出來，直接面對觀眾，很新鮮又開心。」黃瑄感性地說：「來到大稻埕特別有意義，這裡的建築和氣氛就像回到劇中時代、真的很動人。」

劇中飾演布莊老闆的馬國賢與陳婉婷笑稱：「踏到迪化街，就覺得整條街是我們的！」飾演「街長」的陳文山也打趣說：「我不緊張，大家看到我走秀才比較緊張吧！」而近來劇情因蔡祥的角色，讓故事情節更加精彩，她幽默自嘲：「我是寶島亂源！今天便以褲裝呈現，我有如脫韁野馬的角色個性。」何宜珊也以俐落的西裝現身，她笑說：「劇中我一直想成為西裝師傅，是用這樣的心情來走台步的。」演員們紛紛表示，能與觀眾面對面互動、感受現場熱情，是難忘的體驗。

何宜珊、盧彥澤甜蜜合體。（台視提供）

黃瑄優雅走秀。（台視提供）

劇情充滿酸甜苦辣，盧彥澤飾演的「中和」與何宜珊飾演的「春燕」，將上演浪漫求婚橋段，兩人也將甜蜜情緒延續到舞台上，合體比愛心加上幸福的笑容，讓甜度直逼最高點。盧彥澤笑說：「我覺得接下來自己演得很過癮，大家可以期待一下後面的劇情編排。」

盧彥澤帥氣走秀。（台視提供）

尹昭德帥氣走秀。（台視提供）

劇中尹昭德飾演的「梅樹師」隨著身體狀況每況愈下，劇情將迎來催淚發展，黃瑄一想到之後的劇情走向，看到尹昭德就眼眶泛淚，受訪時直呼：「唉呦！看到你就好想哭。」尹昭德也難掩激動情緒表示：「梅樹師會在傳承與尊重徒弟意願之間做出很難的決定，但他仍堅持原則，接下來的發展請大家一定要準時收看。」