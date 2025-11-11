前總統蔡英文10日出席第一屆「柏林自由周」（Berlin Freedom Conference）活動，應邀於「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference），以「Threats facing democracies: Taiwan's experience defending freedom」（民主國家面臨的威脅：台灣捍衛自由的經驗）為題發表演說。她提到，現在正是民主國家彼此連結、調整策略、確保國家安全與繁榮的重要時刻，交戰規則已改變，集體策略也必須隨之演進，面對威權挑戰，韌性是民主存續的關鍵。

提到威權國家對全世界的威脅，她說，台灣站在民主防線的第一線，明天可能是任何一個國家，加強合作、強化防衛，應成為所有民主國家的共同優先事項，唯有如此，才能確保我們的安全與民主生活方式，得以世代延續。她說，台灣準備好與全世界分享經驗，來捍衛民主與區域和平穩定。

蔡英文在演說開始表示，她能夠在這個特別的時刻，第一屆柏林自由會議（Berlin Freedom Conference），與大家齊聚一堂，是她莫大的榮幸，首先，要特別感謝Axel Springer自由基金會、柏林觀光局（visitBerlin），以及世界自由大會（World Liberty Congress）邀請我出席演講，同時，也要感謝柏林市長魏格納（Kai Wegner）的熱情款待。

蔡英文表示，相隔將近15年，她再次踏上德國土地，感到無比美好，能與這麼多志同道合、堅守民主價值朋友們相聚，更令她深受鼓舞。她說，在座的許多人，一生都致力於守護民主及其價值，當中有許多人，為了這樣的信念付出了巨大的代價；然而，即便面對艱難挑戰，大家依然堅定不移。

蔡英文指出，能與大家這樣勇敢、堅毅的人同行，是她的榮幸，大家的努力使世界變得更好。柏林自由週，紀念1989年11月9日柏林圍牆的倒塌。36年後，這一歷史事件依然是民主戰勝威權最鮮明的象徵。

蔡英文指出，台灣被視為世界上最為自由且蓬勃發展的民主政體，當我們慶祝和珍視這項進展時，對民主的威脅卻是越發嚴峻，近年來，全球的民主制度面臨越來越嚴重的挑戰，俄烏戰爭給全世界敲響警鐘。

她表示，威權政體在歐洲和亞洲實施的手段很類似，台灣領教過的手段如今也出現在歐洲，她舉例，認知作戰和資訊戰、假訊息、網軍和媒體滲透，甚至是AI技術都被利用，用來干預選舉、製造分裂並削弱民眾對民主制度的信任；她呼籲民主國家結合起來，調整策略，確保國家安全與繁榮。

蔡英文說，在台灣，深知什麼是韌性，也深知那些試圖利用民主缺陷之人所帶來的危險。如今幾乎每天都面臨更強烈的威脅與恫嚇。她強調，台灣的鄰居認為透過持續的影響行動、灰色地帶作為與軍事演習，可以讓台灣人陷入恐懼或麻木。但事實恰恰相反：台灣人民將這些挑戰化為養分，鍛鍊出更強的韌性。

蔡英文表示，這份韌性，讓台灣守護了選舉；讓台灣度過疫情；讓台灣抵禦資訊操弄。對台灣而言，韌性有許多面向，從個人到集體，從經濟到國防。

民主國家之間，必須加深安全合作。她說，其中一項實際作法，是建立溝通與資訊共享機制。唯有團結一致，民主陣線才不易被擊破。台灣在多個面向積極強化韌性，特別是在國防投資上持續加碼。她細數任內在2016年就任至2024年卸任的八年間，國防預算增加超過80％，年均成長近8％，是台灣歷來最有系統、最具規模的國防投資。

談及繼任者總統賴清德，蔡英文說，他仍持續依據安全需求增加投入。除了傳統戰力如戰機，台灣也大幅投資不對稱戰力，如機動式陸基反艦飛彈系統，並強化關鍵基礎設施的安全與韌性。台灣也從歐洲朋友的經驗中學習，設立「全民防衛動員署」，加強後備部隊訓練，推動全社會的防衛韌性。

此外，蔡英文指出，台灣強化數位基礎建設，以抵禦網路威脅，並與公民社會協作，對抗資訊操弄。隨著科技發展，台灣也持續提升科技能力，對抗外來資訊操弄與認知戰。

她提到，透過策略夥伴關係，台灣建立可貢獻於全球供應鏈安全的生態系。尤其在半導體領域，台灣高科技產業已成為全球經濟不可或缺的一環。在人工智慧定義力量的新時代，台灣的晶片產業，更是全球繁榮的基石。

蔡強調，這些努力，讓台灣在威脅之下更能強化國防及社會韌性，也展現我們願意分享經驗、承擔責任，並珍惜安全夥伴的支持。台灣所做的一切，不僅是為了守護自己的家園，更是為了區域穩定與全球民主的安全。

她指出，區域的穩定和全球的安全是共同責任，需要共同努力。無論距離遠近，志同道合的國家都能以行動與聲音，為印太地區的和平與穩定發聲，明確且一致地支持台灣安全，本身就是對威權擴張的一種有效嚇阻。

蔡英文並感謝七大工業國集團（G7）、歐盟、美國與德國聯邦議會近年來的聲明，這些都展現國際社會對台海穩定的關切與重視。這樣的聲音，讓北京明白，台灣並不孤單，也讓台灣人民感受到世界的支持。

最後，蔡英文表示，今天的會議，是邁向更緊密合作的重要一步，就像當年柏林圍牆的倒塌，使德國人民凝聚為更堅強的民主力量一樣，她希望「柏林自由週」能引領大家，建立更堅實、更團結的國際民主共同體，「台灣以及所有共享自由與民主價值的夥伴，將在確保民主長存的努力中，扮演關鍵角色」。即使當前挑戰前所未有，只要大家攜手合作，她深信自由社會的未來必將光明。