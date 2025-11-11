國立陽明交通大學醫學院傳統醫藥研究所林東毅所長領導的團隊，近期證實小孢子靈芝免疫調節蛋白質（Ganoderma microsporum immunomodulatory protein, GMI）可透過促進PD-L1降解，達到抑制腫瘤生長並強化免疫系統攻擊癌細胞的效果。此項研究不僅揭露GMI作為可食用真菌蛋白的新型抗癌機制，更在臨床轉譯與功能性食品開發上具有重大潛力，此研究成果已發表於國際著名期刊《International Journal of Molecular Medicine》。

2018年諾貝爾生理及醫學獎表彰免疫檢查點發現者，說明癌細胞為逃避免疫攻擊，常透過過度表達程式性死亡配體PD-L1來抑制T細胞活性。本次研究團隊亦透過此重大機轉探討GMI是否在免疫檢查點中扮演重要角色。

該研究第一作者花偉鈞博士指出， GMI能同時下調肺癌細胞中PD-L1的mRNA及蛋白穩定性，並啟動GSK3β介導的蛋白酶體降解途徑，最終降低癌細胞膜上的PD-L1表現，這會讓癌細胞更容易受到T細胞的攻擊。研究團隊透過動物實驗與離體實驗證實，GMI可有效減緩腫瘤生長、提升CD8+細胞毒性T細胞的腫瘤浸潤，並增強免疫抑癌反應。此結果不僅揭示GMI作為「PD-L1降解促進劑（degrader）」的新穎作用機轉，也提供未來開發免疫輔助療法及功能性食品的重要契機。

憑藉此創新研究成果，林東毅教授團隊已獲得中華民國專利「治療表達PD-L1之癌症的方法」（專利證號：I870704），該專利為全球首創利用可食用真菌蛋白調控PD-L1降解之治療策略。此專利技術展示出GMI在癌症免疫治療與保健應用間的橋接潛能，具有高安全性、可口服性及臨床應用前景。

此項突破性研究成果並代表台灣參加2025年新加坡國際發明展（WorldInvent Singapore 2025），以「Targeting PD-L1 Degradation: An Edible Fungal Protein (GMI)-based Strategy for Tumor Suppression」為題，榮獲金牌獎（Gold Medal），肯定該研究在癌症免疫調控與創新藥物開發領域的國際影響力。

林東毅教授表示，GMI為目前唯一一個真菌免疫調節蛋白質通過國內衛福部之可供食品原料並獲美國FDA公告為新膳食成分，其兼具營養與治療雙重價值，未來將持續推動臨床前試驗與跨領域合作，期望以安全有效的天然分子開創癌症免疫治療的新篇章，展現台灣中醫藥與現代生醫整合研究的國際競爭力。