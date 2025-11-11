大陸海南省1名女子懷疑自己抱錯孩子，相關情節近日引發熱議。當事人昨天（9日）在網上發布影片稱，自己生產已3個月，近日查看出院記錄時，竟發現上面寫著「分娩一活男嬰」，但她實際養育的是女兒，因此懷疑醫院是否將嬰兒抱錯。

《極目新聞》報導，影片中可見該女子出院的收據，性別欄確實標註為「男嬰」。她驚訝表示，「我養了3個月的閨女，結果出院記錄上說我生的是男孩？」消息曝光後，大批網友建議她儘快進行親子鑑定。有人留言提到，「那天產房2人同時生產，另一位說自己生了男孩，我都懷疑是不是搞錯了。」

當事女子隔日再度發布影片透露，自己一整晚輾轉難眠，於是趕緊回到醫院查詢，醫師表示這只是記錄錯誤，修改即可，但未提供進一步說明。她坦言，「雖然醫生說只是打錯字，但我現在連自己到底生的是男嬰還是女嬰都有點懷疑。」

記者調查發現，事發醫院為海南醫科大學第一附屬醫院。院方回應指出，院內有嚴謹的產婦與新生兒辨識流程，不可能發生抱錯情況；產婦分娩後，醫護人員都會立即確認並告知嬰兒性別。

院方進一步說明，醫療文書如病歷或出院收據確實可能出現性別誤填情況，民眾可要求醫師更正。如患者仍有疑慮，可自費進行親子鑑定，若證實為院方失誤，相關費用與責任將由醫院全權承擔。

