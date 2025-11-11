全球家族辦公室（family office）原為超級富豪管理家族財富、傳承與投資的工具，如今卻逐漸被募資者與詐騙集團利用，成為新型金融陷阱。近年假冒的「家族辦公室」數量激增，讓投資圈憂心不已。

詐騙案飆升

根據CNBC報導，隨著全球財富規模持續膨脹，家族辦公室需求大增，市場出現大量打著「家族投資」名號的假組織。這些冒牌單位假稱代表億萬富豪家族，吸引募資者或潛在合作夥伴上鉤。

主導「戴蒙家族辦公室」（Diamond Wealth）並領導家族投資聯盟的羅納德．戴蒙（Ronald Diamond）指出，假家族辦公室數量正以「指數級速度成長」，反映詐騙氾濫的嚴重程度。

他直言，家族辦公室成為「資金流向的熱區」，吸引銀行、律師事務所、會計師事務所等各方爭相介入，「只要你說你有家族辦公室，大家都想跟你談。」

去年，新加坡傳出一起典型案例。一名男子假冒埃及知名企業家族 Man Capital 的高管，偽造電子郵件網域與線上個人檔案，成功取得投資人信任，詐得上千萬美元。事件揭露後，該男子遭定罪，也凸顯家族辦公室身分認證的困難。

富豪低調再低調 難驗證真偽

Prestel & Partner 家族辦公室董事總經理 Tobias Prestel 則觀察到，除了為騙錢，部分人純粹是為了虛榮心，「有些人自稱是家族辦公室創辦人，只為進入特定社交圈。只要說自己來自某個家族辦公室，銀行會請你吃午餐，資產管理人也會主動邀約晚餐，人人都特別客氣。」

家族辦公室運作極為低調，在多數國家中，只管理單一家族的機構通常無須註冊或持有基金管理執照。這種高度隱私的結構讓查證來源變得困難，成為詐騙橫行的重要因素。

羅納德提醒：「想對億萬富翁進行背景調查非常難，因為他們通常不公開曝光。最簡單的過濾方式，是打電話問幾個當地知名家族，如果沒人聽過這個家族辦公室，那可能就是警訊。」

Canopy 執行長Mu Chen補充指出，真正的家族辦公室通常是被追著合作，而非主動出擊推銷自己。「如果有人說自己是富二代，還附上一份400到500字的自我介紹想證明身份，這反而是詐騙警訊。」

隨著假家族辦公室的數量持續飆升，專家呼籲投資人與金融業者應強化驗證流程，並建立可信的聯繫管道，以免成為新型詐騙的受害者。