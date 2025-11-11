現在很多人都懶得出門，吃喝全部都叫外送，甚至還可以上網購買東西直接送到家，通常外送員只會將商品送到一樓門口，但近日有名網友，疑似請外送員送上樓，結果事後竟收到昂貴的檢舉罰單。

新北市土城一名網友，日前叫了3杯飲料外送，疑似請外送員送到樓上門口，並請外送員擺放外面鞋櫃即可，沒想到外送員拍攝照片確認送達後，竟到網路上檢舉，因公共空間擺放私人鞋櫃，結果這名網友過了好幾天，收到檢舉單當場傻眼！

土城網友收到檢舉單後，對上面的照片相當友印象，疑似就是外送員當時送達的拍照證據照片，而網友將這深刻教訓的過程，發到網路《爆料公社》，結果引來很多網友的關注跟討論。

網友紛紛留言表示：「不讓外送員送上樓，就沒這問題了」、「是不是沒給小費？」、「違規就沒什麼好說的，認罰吧」、「是不是沒電梯不買袋子, 又不下去拿」、「惹到外送員上樓不爽被檢舉吧」、「送單是工作，上樓是被迫，檢舉是權力」、「外送員的逆襲」、「沒報拆門就不錯了…」、「都送到樓下了，下樓拿很困難？」、「逃生空間都被你們這些自私的人擋住」。

若在公寓大樓的樓梯間堆放雜物，可依《公寓大廈管理條例》被處罰款新台幣$4萬至$20萬元，並可能追究民、刑事責任，特別是在發生火災等緊急狀況時，堆積物可能影響逃生。 若經制止後仍不改善，罰則可連續處罰。