在人潮熙攘的市場中，最令人擔憂的莫過於火災的發生。 因為攤位上堆積了各式各樣的物品，一旦發生火警，往往火勢會迅速擴大，變得難以控制。 如果沒有消防隊及時趕到現場進行搶救，很可能導致鄰近攤商們多年來的心血，在頃刻之間化為烏有，損失慘重。

近日，在大陸內蒙古地區，一個攤位密集的市場裡，突然發生了一場不明原因的火災。 火苗迅速竄升，火勢蔓延的速度非常快。 從民眾所拍攝的影片中可以清楚看見，現場烈焰沖天，濃煙滾滾，情況相當危急。 周圍的許多民眾紛紛伸出援手，合力拆除棚架，希望能阻止火勢繼續擴散。 接著，一輛灑水車突然駛入市場，更令人驚訝的是，車上還播放著彷彿入場音樂一般的輕快旋律。 駕駛灑水車的女駕駛立刻下車，迅速跑到車尾，拿起水槍，對準火源開始進行滅火。 在大量的水柱沖擊下，火勢很快就被撲滅了。 灑水車大姐持續不斷地噴灑水源，確保火苗完全熄滅，而這次及時的救援行動，也讓附近的攤販們免於遭受火災的波及。

這位灑水車大姐在遇到火警時，毫不猶豫地伸出援手，熱心助人的行為被附近的民眾拍攝下來，並上傳到網路上，引起了廣大網友們的熱烈討論。 網友們紛紛留言稱讚她的英勇行為，並在影片下方留言表達敬佩之意：「這只是小意思啦，灑水車哼著小曲就把火給滅了」、「一定要為灑水車師傅點個讚」、「灑水車大姊霸氣登場：灑灑水啦！」、「這真是個充滿真善美的小世界」、「快樂滅火曲，太棒了」、「這位大姐真是太勇敢了」、「路見不平一聲吼，該出手時就出手」、「沒想到還播放著真善美的小世界這首歌」、「幫忙滅火還自備背景音樂，真是太厲害了」。