檢警調破獲跨國詐騙太子集團，其中執行長特助劉純妤步出偵訊室時燦笑，詐團不少人僅3至5萬交保，劉純妤15萬交保，熱議不斷。工程師看政治粉專直諷詐騙無罪，違逆黨之人才是罪該萬死，詐騙在台灣是黨與政府默許的行業，只要黨不下台，情況絕不會改善。

「你知道嗎？詐騙已是台灣檯面上的正當職業。」4.5萬追蹤的工程師看政治粉專10日發文指出，怎麼說呢？最近美國查緝國際詐騙太子集團，它在台灣有分部，在台北和平大苑共買了11戶豪宅、48個車位、26輛超跑，太子集團在全球約有4400億資目前被美扣押，規模超級龐大。但案件交到台灣法院手裡，幾乎所有人都交保，保金最高不過100萬，所有人加起來都不如一個無金流的柯文哲。

工程師質疑，單以法院態度看，我們可以說「詐騙無罪，違逆黨之人才是罪該萬死」。其中那位劉純妤，她是CEO特助，僅以15萬交保，而她離開地檢署時，身著低胸上衣，一臉燦笑。這代表對她來說，她不認為這有什麼值得丟臉的，詐騙是日常，大可抬頭挺胸走路。

工程師強調，所有這些資訊都告訴我們，詐騙在台灣是黨與政府默許的行業，黨本身做政治詐騙，合作的對象是民間詐騙，對國際詐騙大佬，當然是恭敬三分，畢竟彼此是同行，互相是前輩。詐騙從業人數以每年5000人左右穩定成長，如無意外，今年應該可以成長到6萬人，作為比較，台積電的員工數目約7.6萬人，我們不能不說，詐騙已成為另一個台灣之光。只要黨不下台，情況絕不會改善。