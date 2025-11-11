美國聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte）近日宣布，川普政府正研擬推出50年期房貸方案，作為傳統30年期房貸的替代選項，期望能成為住房市場規則的「遊戲改變者」。不過儘管官方認為，該方案有助年輕人實現購屋夢，但反對者批評，此舉將使民眾「終身背債」，讓年輕一代陷入更長期的債務泥淖。

美國總統川普8日在自家社群平台Truth Social上發布一張圖像，將自己與前總統羅斯福並列，圖中標語寫著「偉大的美國總統」，羅斯福照片上方寫著「30年房貸」，川普照片上方則寫著「50年房貸」。羅斯福在上世紀30年代美國經濟大蕭條時期推動成立聯邦住房管理局（FHA），為住房市場提供穩定基礎。1949年，FHA開始提供30年期新建住宅房貸，並逐漸成為市場主流。川普此舉顯然意在喚起再造美國夢的政治想像。

Thanks to President Trump, we are indeed working on The 50 year Mortgage - a complete game changer. https://t.co/HZDPzO0qJG — Pulte (@pulte) November 8, 2025

聯邦住房金融局局長普爾特8日也在社群平台X上發文證實，「感謝川普總統，我們確實正在推動50年期房貸」，認為這類房貸將徹底改變現況，隨後還補充指出，該方案的核心目標是「提升可負擔性」。普爾特表示，50年期房貸可望協助年輕家庭在高房價壓力下實現購屋夢，雖然總還款年限延長，但每月還款金額將顯著降低。「我們正全力以赴，確保年輕人也能實現美國夢，」他強調，「50年期房貸只是我們正在開發的眾多解方之一。」

根據房地產網站Realtor.com調查，93%的美國人認為目前房價過高。全美房地產經紀人協會（NAR）發現，2025年美國屋主在出售房屋前居住的平均時間為11年，創歷史新高，而Redfin上個月的調查則顯示，2025年前9個月只有28% 的房屋易手，這是至少30年來最低的房屋週轉率。

此外，首次購屋者的平均年齡已升至40歲，同樣創下新高。NAR副首席經濟學家Jessica Lautz表示，「首購族比例創歷史新低，反映美國住房市場缺乏可負擔房源的現實困境。」

根據房貸機構房地美（Freddie Mac）的資料，目前美國30年期房貸平均利率為6.22%。以20%頭期款購買20萬美元（約新台幣625萬元）房屋為例，房利美（Fannie Mae）估算，若採用50年期房貸，每月還款為1143美元（約新台幣3.57萬元），低於30年期的1257美元（約新台幣3.93萬元）。

然而，社群媒體上對此提案意見分歧。喬治亞州共和黨眾議員Marjorie Taylor Greene批評此舉將使民眾「終身背債」，最終只利於銀行與建商。在經濟教育基金會工作的Maggie Anders則呼籲川普重新考慮，「美國年輕人不想一輩子背負債務。我們想要更便宜的房子，而這只有透過放鬆管制增加供應才能實現。」

不過，也有業界人士支持此構想。房地產經紀人John Pompliano聲稱，「30年房貸是美國最好的金融產品之一，50年更勝一籌。」Opendoor執行長Kaz Nejatian則認為，「50年房貸可能是近20年來最有利於屋主的政府政策。」