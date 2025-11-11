國內正值流感流行期，接種疫苗能提升保護力。營養師高敏敏表示，想要讓疫苗發揮最大的保護效果，應先補足蛋白質、鋅與維生素A類食物，接種前後也要少吃油炸物、含糖飲料與酒精飲品，以免可能降低免疫力，減弱抗體生成效果，反而讓病毒更易入侵體內。

高敏敏在臉書粉專發文指出，接種流感疫苗能幫助身體記憶病毒，但保護力通常不超過1年，建議每一年都要接種，不過最重要的，還是要靠自己的免疫力，想讓疫苗發揮最大效果，就是要讓身體在打針前，保持最佳的免疫狀態，建議可補充以下3類食物。

富含蛋白質的食物

例如蛋、雞胸肉、豆腐、牛奶，都是免疫細胞的重要原料，可幫助維持免疫健康與組織修復。

富含鋅的食物

例如牡蠣、腰果、南瓜籽，可促進免疫細胞生成，提升代謝與修復力。

富含維生素A的食物

例如地瓜、豬肝、紅蘿蔔，可保護呼吸道與腸胃黏膜，降低病毒入侵風險。

高敏敏表示，除了打針前要補足營養，有些食物會讓發炎加劇，或影響免疫表現，想讓疫苗效果更穩定，建議接種疫苗前後，應避免吃以下3類食物。

高油、高鹽食物

像炸物、洋芋片、加工食品等食物，容易使體內發炎反應上升。

高糖食物

甜點、含糖飲料，會抑制免疫細胞反應，促使體內慢性發炎。

酒類

飲酒不僅降低免疫力，也會削弱抗體生成的效果，使病毒更容易入侵體內。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！