普發1萬「登記入帳」截至今（11日）上午7時許，已有超過590萬人登記；值得注意的是，根據普發現金官網資料顯示，首批登記入帳者（11月5日起至10日止完成登記並經檢核成功者），款項將自11日18時起至12日陸續入帳，不過仍須依照各銀行作業程序。

若是民眾是在18日起至2026年4月30日，於當日18時前完成登記並經檢核成功者，款項則會在當日入帳（遇假日順延至次一營業日）。另外，普發現金官網也將於13日起開放「查詢登記結果」，查詢登記結果如果有「核驗失敗」、「入帳失敗」情形，請重新於普發現金網站登記或至ATM領現或郵局領現；入帳時程以官網公告為主，後續請補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。

以下為選擇「登記入帳」者，款項入帳時間：

●11月5日起至10日止完成登記並經檢核成功者，款項將11日18時起至12日，依各銀行作業程序陸續入帳。

●11月11日起至17日止完成登記並經檢核成功者，款項將自12日18時起至18日，依各銀行作業程序陸續入帳。

●11月18日起至2026年4月30日，於當日18時前完成登記並經檢核成功者，款項當日入帳(遇假日順延至次一營業日)，於當日18時後完成登記並經檢核成功者，款項在次一營業日入帳。（提醒民眾請補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。）