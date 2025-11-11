展望後市，柏文掌握台灣運動產業的長期成長趨勢，115 年「健身工廠」將規劃更多新據點投入營運，「SKlub 運動俱樂部」亦會有新店開幕，持續創造新成長動能。隨營運版圖擴大成長，因規模經濟效益帶動的獲利增長速度愈來愈快，營收及獲利續創新高可期。

教育部體育署「民國 113 年運動現況調查」資料顯示，台灣民眾最常從事的運動項目屬「上民間健身房者」的比率從 112 年 5.2%提升至 113 年 5.8%。柏文旗下「健身工廠」會員人數自 111 年 5 月起已連續 41 個月增長，可見健身運動正走進台灣民眾的日常生活。而在健身產業持續成長過程中，適者生存、不適者淘汰，台灣健身產業已邁入「大者恆強」的時代。

依據財政部統計資料，截至 114 年 6 月 30 日，全國健身中心銷售總額達 100.65 億元，較去年同期 88.75 億元成長 13.4%，今年台灣健身市場成長較 113 年更強勁。此外，運動部全民運動署調查指出，台灣不運動人口在全球 192 國中排名 88 名，30 至 60 歲青壯年族群沒有規律運動高達 8 成，均可見台灣運動市場仍有極大的發展空間，加上新成立的運動部全力推動全民培養規律運動習慣，健身產業的長期成長才開始。

截至 114 年 10 月底，「健身工廠」已有台南市新市廠及西門廠、桃園市青埔廠及正光廠、新北市雙和廠等五處新據點開幕，「健身工廠」旗下據點數已達 82 家。桃園市桃園區桃鶯廠及高雄市仁武區仁武廠分別於 10 月 10 日及 10 月 28 日開始預售，114 年第四季，「健身工廠」規劃 3 處新廠館投入營運。此外，以羽球為主的「SKlub 運動俱樂部」位於桃園市桃園區桃鶯店將於 11 月 24 日開幕，運動俱樂部的營收與獲利效益逐漸顯現，成為貢獻柏文營收的第二核心品牌。

全民普發現金壹萬已自 11 月 5 日起開放登記，健身工廠為回饋消費者與會員，即將推出普發現金放大的會籍及教練課程優惠活動。