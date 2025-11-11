新北市45歲李姓男子等一行13人9日單攻登郡大山，他走在隊伍最後壓隊，下山途中他疑遇虎頭蜂攻擊失足墜谷，直到隊員下山才發現他失蹤報案，經隊員折返尋找未果後報案，搜救人員10日中午在深谷內發現李男遺體，但離譜的是，押隊的李男失蹤竟無人發現，導致錯失救援時機。

根據調查，李姓男子參加13人登山隊，9日起從郡大山西南稜單攻登頂，下午五5時許一行人原路下山至海拔約1800公尺處休息，接著直接下山，但是到了約海拔1700公尺處，領隊發現墊後押隊的李男未跟上隊伍，立刻與黃姓隊員折返尋找，找了約二小時未找到李男，趕緊打119報案。

南投縣消防局指出，9日晚間7時許獲報後，立即派搜救隊漏夜上山搜尋，10日凌晨下切山谷發現李的登山杖、雨鞋1只，懷疑他失足墜谷，持續下切尋人，10日凌晨2時許下切至80公尺深處，遇到崩壁無法再下切，加上暗夜落石不斷，基於安全下撤，待天亮繼續搜救。

10日上午8時，第2梯次搜救隊16人出發，上午11時許目測發現李男，架繩索垂降至距稜線180公尺深處，約12時接觸到李男，確認他明顯死亡，但大體遭虎頭蜂環繞，以殺蟲劑驅趕虎頭蜂後，再利用繩索將大體拖拉至步道，並合力以背負、繩索拖拉等輪流搬運下撖，過程中得閃避落石險象環生，費時5個小時，將大體運下山交給家屬，完成艱辛任務。