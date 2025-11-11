南寶在營收成長、整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，第3季毛利率為33.9%，較去年同期提升1.1個百分點，創同期新高。營業利益率為16.3%，較去年同期增加0.4個百分點，亦創下同期新高。

南寶前3季營業利益達新台幣28.57億元，較去年同期成長10.4%。主要受到新台幣升值影響業外損益，歸屬母公司淨利為新台幣18.81億元，每股盈餘15.6元。

南寶第3季合併營收為新台幣59.1億元，年減2.9%，是因為去年基期較高，加上台幣升值影響。第3季接著劑(包括鞋材接著劑與特殊接著劑)業務年減9.2%，占第3季營收比重69%，建材與塗料業務在併入允德實業營收及持續耕耘下第三季和前一年相較有所成長，年增8.3%，佔營收比重25%。

南寶10月營收為19.9億元，前10月營收為新台幣192.6億元、年增1.6%，創同期新高。

南寶表示，在鞋材接著劑業務方面，除了隨產業景氣回溫持續成長外，耕耘新產品與應用的效應已逐漸顯現，開始逐步貢獻營收，期待持續達成優於產業成長的目標。至於工業與其他消費性產業用接著劑，看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能。