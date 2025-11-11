在8名同黨議員倒戈，贊成恢復美國政府運作後，代表加州矽谷地區的民主黨眾議員肯納（Ro Khanna）要求領袖舒默（Chuck Schumer）辭職下台。

歷經40天美國政府關門的史上最長僵局後，參議院民主黨黨團8名成員周日晚倒戈，打破黨派陣線，投票推進重新開放政府法案，以結束僵局。

綜合外媒10日報導，儘管值得注意的是，這8人中無一人會在2026年面臨連任投票，但如今面臨黨內質疑領導能力的，卻是投票反對的聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）。

「舒默參議員已不再能發揮效用，應該換人了，」代表加州矽谷地區的眾議員肯納（Ro Khanna）說，「如果你連帶頭阻止美國人醫療保險費飆升都做不到，那還能為什麼奮而戰？」

此外，加州眾議員萊文（Mark Levin）也在 X 社群平台上質疑舒默，「未能勝任這職位，參議院民主黨人要是明智，就該放棄他的領導。」

進步派非營利組織「我們的革命」（Our Revolution）同樣要求舒默下台，該組織執行董事吉瓦吉斯（Joseph Geevarghese）在聲明中痛批：「要是他暗中支持投降，卻投『反對 』票，好保全面子，那他就是個騙子。如果他連黨團都管不好，他就是無能。無論是哪種情況，他都證明了，自己無力領導阻止數百萬美國人醫療保費飆漲的戰鬥，這國家再也承受不起他失敗的領導。」

在8名溫和派民主黨人投票放棄保證延長歐巴馬健保補貼的關鍵要求後，打破了民主黨阻撓議事，並清除重新開放政府的第一道障礙。

不過，這項妥協受到黨內部分關鍵領袖反對，並已引發進步派抗議風暴，他們指責較溫和的同僚災難性地退讓，向美國總統川普獻上勝利，並背棄數百萬計無法負擔醫療保費飆漲的美國人。

而這象徵民主黨團結破裂，參議院內外有許多不滿的民主黨人。面臨基層對川普蠻橫執行總統職務的強烈憤怒，還有對黨在2024年選舉慘敗的幻滅，民主黨領袖別無政治選擇，只能戰鬥下去。