北市警南港分局埋伏逮捕詐欺車手，發現嫌犯竟也是被騙來取款。（翻攝畫面）

「我也是被騙的！」54歲徐姓女子向警方辯稱，自己只是相信投資群組指示執行「解鎖任務」，沒想到竟淪為詐騙集團車手。她誤信虛擬貨幣「錢包遭風險管控」，需親自面交資金才能「解鎖出金」，前後共面交11次，直到在台北市南港區收款時被南港警分局埋伏逮捕，才驚覺成了詐團幫兇。

南港警分局調查，徐女自稱今年8月加入一個投資群組投資泰達幣，不料群組成員誆稱她的虛擬錢包被風控，需完成多次「任務」才能出金，要求她充當取款車手。徐女信以為真，前後面交11次，直到最後一次遭警方逮捕，虛擬貨幣錢包仍無法出金，分文未得。

至於徐女擔任車手取款的被害人為48歲鄭姓女子，她在臉書接受假冒熟識友人的陌生男子好友邀請，進而被引導至LINE群組聊天。詐團成員冒充投資專家，以「保證獲利」為餌，誘騙她投資泰達幣，要求以轉帳及面交方式交款。鄭女於8月至9月間共轉帳1次、面交7次，金額從10萬元至70萬元不等，合計遭詐217萬餘元，直到無法出金才報警。

警方接獲報案後，指導鄭女第8次假意配合詐團面交20萬元，埋伏在南港區玉成街周邊，待徐女現身收款時一舉圍捕，當場查扣現金20萬元、作案手機及收據等證物，詢後依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。後續將針對徐女與鄭女2案擴大偵辦。

南港分局分局長許城銘呼籲，詐騙手法及案件層出不窮，民眾網路交友若遇對方要求借錢或投資時，務必要提高警覺，若有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。警方將持續打擊犯罪，守護民眾財產安全。