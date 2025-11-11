竹陞科技為半導體智慧化系統整合廠，近年來積極投入研發，致力於將代理人人工智慧（Agentic AI）與實體人工智慧（Physical AI）整合至其產品生態系中，提供客戶客製化的AI智慧軟硬整合解決方案，帶動公司業績強勁成長，114年第3季合併營業收入達2.23億元，季增23.89%，年成長高達103.17%，單季營業利益為1.2億元，年增218.97%，稅後淨利為1.02億元，年增172.28%，單季每股盈餘為4.4元，年成長148.58%，單季營收與獲利再創下歷史新高。

竹陞科技114年前3季合併營業收入5.5億元，年成長高達94.38%，營業利益為2.82億元，年成長220.18%，稅後淨利為2.35億元，年成長168.84%，每股盈餘達10.13元。

竹陞表示，今年前3季業績顯著成長，主要受惠於客戶端產能擴增及本公司產品應用範疇的持續拓展，同時公司持續優化成本結構與費用控管，提升整體營運效率。

展望未來，竹陞表示，公司將持續深耕既有市場、拓展新應用領域，並透過滾動式策略調整，以因應產業變化與市場需求，公司亦將致力於提升長期獲利能力與股東報酬，穩步邁向永續成長。