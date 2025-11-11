2025年ITF台北國際旅展規模擴大至1600格、年增6.67％，信用卡刷卡滿額禮兌換總金額逾1.5億元、年增18.6％。可樂旅遊業績年增達逾6成，自由行銷售更飆升達2倍，創歷年新高，雄獅(2731)等多家旅行社業績亦成長達2～3成。

雄獅表示，受惠普發一萬元政策、寒假延長9天及明年春節9連休等多重利多，今年ITF旅展現場人氣與買氣齊揚，今年民眾購買重心落在「消年假、寒假及春節檔期」行程，規畫提早卡位明年228連假者也明顯增多。據內部統計，整體現場及線上業績年增約2成。

出境旅遊方面，雄獅指出日本穩居銷售冠軍，歐洲次之，值得關注的是亞非線超越東南亞登上第三名。其中，埃及因歷時20年打造的「大埃及博物館」正式開幕，搭配旅展優惠加持，訂單大增達5成。

而長程線出發高峰則集中在12月至明年春節假期，訂單能見度最遠已排至明年10月，短線則以11月至明年2月為主要出發時段。國旅部分業績亦年增逾3成，以武陵賞櫻最受青睞，而今年新增「山嵐號」列車、加上鳴日廚房更換菜單，亦讓鐵道主題行程熱度延燒。

可樂旅遊表示，今年旅展4天現場業績突破3億元、年增達逾6成，創下歷年最佳紀錄。除了團旅持續熱銷，自由行產品買氣全面爆發，業績年增達逾2倍，加上線上業績同步亮眼，合計現場及線上總業績達逾8億元，締造歷年最佳成績。

ITF台北國際旅展籌備委員會主委葉菊蘭表示，今年各單位在展館設計與產品內容持續創新，如國家森林館以森林布偶掀起話題、文化部以永續方式展現地方故事，國外單位則以動感表演展現多元文化，現場參展的旅遊供應鏈業者平均成長2成起跳。

為了打造更高品質、更完善服務及更具創意和前瞻性的展覽，主辦單位台灣觀光協會（TVA）宣布，2026年起將以全新名稱「ITF台灣國際旅展」向全球展現台灣旅遊實力，與旅遊業界共同進步，創造更美好的未來，展期為11月6～9日。