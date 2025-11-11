受惠店數持續成長、掌握連假商機，並衝刺中秋送禮晚鳥需求，帶動出遊相關鮮食、一般商品業績同步向上，全家便利商店10月營收為97.15億元，年增6.91%，創下單月歷史新高。

全家表示，10月逢中秋、國慶、光復假期，泛鮮食瞄準節慶、連假出遊商機推出多元新品及聯促活動，因應出遊餐食需求，飯糰運用名店聯名策略續推新品，催動相關品類業績向上，方便帶著走的三明治亦有成長近1成；杯裝飲品Let’s Cafe、茶飲品牌Let’s Tea，在連假販促優惠與新品推出帶動下，業績成長1成以上，國民冰沙「酷繽沙」更在IP聯名助攻下，業績成長超過5成以上；因應中秋節後飲控需求，鮮食品牌健康志向推出多項新品助外食族補纖補蛋白，帶動相關業績向上；健康志向本月亦首次從鮮食延伸至飲品，推出3款補水健康飲，助攻健康飲料成長1成5；一般商品部份，則因應連假國內旅宿需求推出盥洗、美妝用品販促活動，業績成長近2成；把握中秋送禮需求，實體店鋪與線上通路同推販促活動，禮盒業績近翻倍成長。

全家114年前10月合併營收為909.37億元，年增3.88%；截至114年10月31日止，全家便利商店總店舖數達4423家。

統一超10月合併營收299.06億元，年增4.49%，再創歷年同月新高。

統一超表示，台灣7-ELEVEN持續擴展門市與智FUN機等多元服務通路，全台服務據點合計已超過8200家，因應10月氣溫驟降、中秋、雙十、國際咖啡日、世界素食日等節令節慶，藉由「uniopen會員生活圈」串聯線上線下多元銷售渠道，推動多元商品與創新服務，更積極響應政府政策規劃普發萬元、中華職棒總冠軍賽推出多元行銷活動滿足消費需求；轉投資事業包括悠旅生活(星巴克)、菲律賓7-ELEVEN、統一生活(康是美)、統一精工(速邁樂加油站)等亦同步成長，持續挹注整體營收表現。

台灣7-ELEVEN因應氣溫驟降、溫暖味蕾商機，自有品牌原賞、御料小館擴大加熱型三明治、配餐小食結構；自助熱食區積極開鍋與推新，強化蒸地瓜、烤地瓜、蒸玉米、茶葉蛋、動福滷蛋經營，關東煮聯名日本加賀屋換上全新湯底並推出新日式鍋料選擇，更於限定門市首賣「蒸烤雙吃」馬鈴薯，多元自助熱食方便消費者自由搭配一日三餐；鮮食自有品牌「星級饗宴」攜手米其林一星「米香台菜餐廳」，以單人即開吃經典台菜為訴求開發新品，豐富多元換季美食持續滿足需求、帶動相關類別業績向上成長。

台灣7-ELEVEN積極擴大現煮咖啡、現調茶飲服務，帶動CITY系列飲品業績成長超過2成；CITY CAFE強化義式咖啡體驗，厚乳拿鐵、濃萃系列口感符合秋冬味蕾持續熱銷，更超前搶攻普發萬元熱潮於OPENPOINT APP推出「萬元超值組」滿足需求；CITY PRIMA深入全台門市7000店服務推廣精品咖啡；CITY TEA與「!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」雙茶金對應不同商圈、客層，持續提供標準風味茶飲，服務遍及全台逾3,500個據點。

統一超114年前10月合併營收為2908.56億元，年增3.72%。

展望11月，統一超表示，台灣7-ELEVEN因應秋冬保暖、歲末慶祝、普發萬元、電商購物節等多元商機，持續聚焦鮮食、咖啡、茶飲、全店精品開發話題新品外，更積極強化自營電商，擴大安心取與國際交貨便支援海內外電商寄取件服務，結合uniopen會員生活圈及深化會員服務優勢，持續架構超越消費者期待的生活服務平台。

全家表示，溫暖型商品需求增加，將陸續推出濃郁型鮮食、現做熱飲，雙十一OMO促銷、火鍋季等活動皆紛紛展開，皆可望點燃營運成長動能。