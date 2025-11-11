花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，繼台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會合力募集1180萬元善款與物資並發送後，中國佛教會又發起愛心募款行動，此次總計募得1800萬元善款、發放2500份關懷金，光復災區受災戶感動道，「就像一束光」。
中國佛教會表示，此次慰助金發放對象涵蓋光復鄉大平、大馬、大安、大華、大同、東富、北富等7村，以及鳳林鎮長橋、大榮、山興等3里，罹難及失聯者每人可領取3萬元慰助金，受災戶每戶則可領取7000元，以協助災後生活重建。
災民李小姐清晨3點即前來領取慰助金，她哽咽表示：「災後重建的路真的很難走，家裡一樓全毀，家具也報銷。中國佛教會從全台募集善款來幫助我們，就像一束光，讓人重新燃起希望。」居民領取慰助金後感動地說：「感受到佛教界滿滿的關懷，這份溫暖讓我們更有勇氣重新站起來！」
除慰助金發放外，中國佛教會也捐贈善款給光復高商、光復警消單位及受災嚴重的百年古剎保安寺，並與花蓮在地四方協會共同關懷災民。花蓮縣議會議長張峻感謝中國佛教會理事長心茂法師帶領各地佛教團體展現慈悲大愛，強調這份力量讓花蓮災區充滿溫暖與希望。
中國佛教會理事長心茂法師表示，此次災情重大，佛教會以佛陀「同體大悲」精神為本，動員全國佛教界聞聲救苦，期望以善念與資源幫助災民早日重建家園。
副理事長見引法師指出，災民目前最急需的是重整家園與添購家具，中國佛教會即時啟動援助，提供最實際的協助，並前往保安寺慰問與誦經迴向，祈願國泰民安、萬物安寧。
