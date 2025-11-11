小編今天（11）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台北市副市長李四川10日指出，與新壽解約金額經會計師查核，分手費為44.3億餘元，希望本周內簽訂協議，朝2026年6月2日輝達執行長黃仁勳來台時動工的目標邁進。李四川指出，新壽原先提出的解約金額為44.7億元，經第三方的二位會計師專業審查後，減少4,000多萬元，最終確定為44.3億多元。

【1】新壽分手費44.3億 北市拚本周簽約

李四川指出，目前「沒有」與黃仁勳約時間見面，但台北市長蔣萬安11月應會跟輝達不動產副總裁碰面，「先遣部隊」下周會先來，投資計畫書、建築設計等都在進行中，目標是明年6月黃仁勳來台灣出席臺北國際電腦展（COMPUTEX）時動工。

【2】AI火熱 台積10月營收再創新高

晶圓代工龍頭台積電受惠於AI需求強勁帶動，晶片業者排隊搶產能，10月合併營收3,674.7億元，月增11％、年增16.9％，再度締造歷史新猷。法人看好，第四季營收有望優於財測高標334億美元水準。

【3】台股返月線 台幣央行力守31元

台股10月合併營收寫下光輝十月的同期新高成績單，加上第三季財報陸續公布表現亮眼及美國參議院通過重啟聯邦政府的法案，離結束政府關門更近一步，多方氣勢聚集，帶動台股於10日重返月線，終場上漲218點或0.79％，收27,869點作收，台指期則是領先站回28,000點，上漲295點收28,016點。

【4】DRAM價格狂飆 工業電腦網通廠成重災區

DRAM價格狂飆，記憶體廠獲利喊嗨，但下游工業電腦（IPC）廠、網通廠卻意外成了受災戶，步步高的成本明顯壓縮獲利，估對相關廠商毛利率影響逾1個百分點，為因應成本拉高，雖已有業者著手醞釀漲勢，但市場憂心恐衝擊第三及第四季財報，從而拖累股價表現，相關類股漲少跌多，其中尤以遭調降目標價的啟碁（6285）傷最重，10日跌逾半根停板。

【5】普發現金遇颱風假 財金公司：原則上會如期入帳

立法院財政委員會10日赴合作金庫銀行考察普發現金業務概況，據財政部統計，目前登記入帳人數已逾500萬人。普發現金1萬元預計於12日起入帳，但颱風鳳凰逼近，立委關切入帳時程是否受影響，財金公司說明，原則上會如期入帳，僅少數銀行如遇颱風假批次作業可能延後，會再與銀行協調。