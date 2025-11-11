集雅社是全台最大百貨家電通路商，據點遍布新光三越、大遠百等主要百貨公司，鎖定中高階消費族群，並持續導入智慧家庭、設計導向與精品級產品線，成功塑造「高質感家電選品平台」的品牌形象。

集雅社指出，10月營運表現亮眼，除延續大尺吋電視、音響、精品家電市場成長動能外，通路端的獨家商品策略發揮顯著效益；例如：最近店內展開的Panasonic全新洗衣機獨家預購活動；SAMSUNG 75吋量子電視則推出集雅社獨家優惠方案，搭配周年慶期間分期與贈品活動，有效拉動高階視聽產品銷售，以及LG「小銀河」系列微投影機，集雅社祭出市場最優惠價格及加值禮遇，成功吸引高端消費族群回流，顯示差異化促銷策略對業績成長的明顯貢獻。

除了獨家商品外，智慧清潔類產品表現亦相當突出。集雅社觀察，掃地拖地二合一機器人在今年銷售相當受到消費者的青睞，成為帶動整體家電業績的重要品類；隨著新一代AI導航與自動集塵技術成熟、外觀設計更輕薄時尚，掃拖機器人逐漸成為都市小宅與雙薪家庭的必備家電，也帶動高單價機種滲透率提升。

集雅社114年前3季合併營收34.63億元，年增12.91%，稅後淨利8813.1萬元，年增23.69%；每股盈餘2.02元，年增12.22%，營收、獲利雙創歷史同期新高，整體營運表現優於市場平均；累計114年前10月營收39.78億元，年增12.49%，營收再登峰。

近期百貨通路進入年度最重要的消費旺季，包括周年慶檔期、耶誕節及年終送禮活動，將全面推升高階家電銷售動能；集雅社表示，公司將持續強化「限定優惠＋獨家商品」組合策略，並針對智慧家電、影音娛樂、洗衣與空氣淨化等主力品類推出多層級行銷活動，11、12月買氣熱度可望延續。

集雅社強調，公司長期深耕精品家電與高端客群市場，無論是設計導向的進口家電或智慧科技新品，都鎖定重視生活品味與使用體驗的族群；這類消費者對產品品質與品牌價值的認同度高，購買力亦相對穩定，受景氣波動影響較小，是支撐公司營收穩健成長的重要基石，未來，集雅社將持續深化與國際品牌的合作，推出更多符合美學與智慧生活趨勢的獨家商品與體驗活動，持續鞏固公司在百貨精品家電通路的領導地位。