「咻比嘟嘩」小馬（倪子鈞）過去以《世界第一等》獲得2010年電視金鐘獎「行腳節目主持人獎」，2015年他和許書綺（小米）結婚後生下一女。近日小馬傳出家中兄弟鬩牆，自稱是小馬哥哥的知情人爆料，稱小馬的妻子最近經營公司不善，但夫妻倆仍繼續過奢華生活，懷疑金錢來處不明，並指小馬的二姊涉嫌養小鬼等，但對此，小馬今(11日)上午發聲明鄭重否認。

據《鏡週刊》報導，小馬的哥哥透露弟弟5年前淡出演藝圈，但經濟狀況無虞，讓他覺得很不對勁，稱「他們卻買了一大堆房子、車子、奢侈品，甚至還繳清房貸」，而小馬的二姊投身金融界，姊弟倆關係親密，質疑二姊利用弟弟的藝人頭銜吸金。

小馬發律師函否認。（圖／翻攝自小馬 倪子鈞臉書）

小馬的哥哥更說，曾在老家發現一個裝有古錢的瓷甕，問了民俗專家才知道是養小鬼的招數，質疑是小馬的二姊趁沒人在老家時回家動手腳，導致小馬現在性情判若兩人，家族之間感情變差；據知，小馬父親過世後，家中兄弟姊妹曾因遺產鬧翻，小馬的哥哥也承認已經3年沒見過弟弟，大義滅親是希望家人越陷越深。

對此，52歲的小馬今上午發出4點否認，第一，沒再投入演藝工作是因為有副業，包括投入保健品事業與房地產投資，同時持續經營自媒體。這些事業的發展與成果，都可查證；第二，他和二姊沒有金錢往來，各自財務獨立。

第三，小馬表示是基督徒，不相信養小鬼傳聞；第四，小馬說父親多年前離世，原本兄弟姊妹都簽了放棄繼承，是哥哥突然索討鉅款作為「了結條件」，讓他們感到極度遺憾。最後小馬補充自己字字屬實，也為哥哥禱告，希望他走回正軌，而母親目前由他和大姐照顧，「對於不實的言論，或週刊引述不實內容報導，本人嚴正駁斥，並委請律師訴追民、刑事責任，望請大眾誤信謠言，而損名譽，盼以此澄清捍衛本人尊嚴與社會公理。」

